вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Померла керівниця будинку культури села на Волині

Померла керівниця будинку культури села на Волині
Перестало битися серце художньої керівниці та виконувачки обов'язків директорки будинку культури села Сокіл Рожищенського району Олени Романовської.

Жінка померла у ніч на 9 січня. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє видання Район.Рожище.

Романовська Олена Семенівна була учасницею багатьох творчих колективів, зокрема, одного із найвідоміших в районі – «Сокільські веселухи». Також жінка була керівницею дитячих творчих колективів, викладала музику для дітей.

Рідні, колеги та близькі глибоко сумують через непоправну втрату.

Померла керівниця будинку культури села на Волині

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Олена Романовська, смерть, село Сокіл
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
10 улюблених історій про людей від ВолиньPost у 2020-му
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Померла керівниця будинку культури села на Волині
Сьогодні, 11:57
Де і скільки нових випадків коронавірусу зареєстрували на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:58
Нові правила виклику «швидкої»: як це працює на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 10:34
У ДТП за участю маршрутки на Рівненщині загинула людина
Сьогодні, 09:43
Перший день локдауну в Україні: скільки нових випадків коронавірусу зареєстрували
Сьогодні, 08:57
Схожі новини
Померла зірка «Поліцейської академії» Померла зірка «Поліцейської академії»
08 січень, 23:31
На Рівненщині чоловік розстріляв компанію, одна людина загинула На Рівненщині чоловік розстріляв компанію, одна людина загинула
08 січень, 20:40
Загибель жінки через аварію на Перемоги: водій відбувся «умовним» Загибель жінки через аварію на Перемоги: водій відбувся «умовним»
06 січень, 09:15
Випав за борт: на Дунаї загинув капітан буксира Випав за борт: на Дунаї загинув капітан буксира
05 січень, 07:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Померла керівниця будинку культури села на Волині
Сьогодні, 11:57
 0
Де і скільки нових випадків коронавірусу зареєстрували на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:58
 0
Нові правила виклику «швидкої»: як це працює на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 10:34
 0
У ДТП за участю маршрутки на Рівненщині загинула людина
Сьогодні, 09:43
 0
Перший день локдауну в Україні: скільки нових випадків коронавірусу зареєстрували
Сьогодні, 08:57
 0
Медіа
відео
1/8