Померла керівниця будинку культури села на Волині
Сьогодні, 11:57
Перестало битися серце художньої керівниці та виконувачки обов'язків директорки будинку культури села Сокіл Рожищенського району Олени Романовської.
Жінка померла у ніч на 9 січня. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє видання Район.Рожище.
Романовська Олена Семенівна була учасницею багатьох творчих колективів, зокрема, одного із найвідоміших в районі – «Сокільські веселухи». Також жінка була керівницею дитячих творчих колективів, викладала музику для дітей.
Рідні, колеги та близькі глибоко сумують через непоправну втрату.
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Жінка померла у ніч на 9 січня. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє видання Район.Рожище.
Романовська Олена Семенівна була учасницею багатьох творчих колективів, зокрема, одного із найвідоміших в районі – «Сокільські веселухи». Також жінка була керівницею дитячих творчих колективів, викладала музику для дітей.
Рідні, колеги та близькі глибоко сумують через непоправну втрату.
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