Померла керівниця будинку культури села на Волині

Олени Романовської.



Жінка померла у ніч на 9 січня. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє видання



Романовська Олена Семенівна була учасницею багатьох творчих колективів, зокрема, одного із найвідоміших в районі – «Сокільські веселухи». Також жінка була керівницею дитячих творчих колективів, викладала музику для дітей.



Рідні, колеги та близькі глибоко сумують через непоправну втрату.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перестало битися серце художньої керівниці та виконувачки обов'язків директорки будинку культури села Сокіл Рожищенського районуЖінка померла у ніч на 9 січня. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє видання Район.Рожище Романовська Олена Семенівна була учасницею багатьох творчих колективів, зокрема, одного із найвідоміших в районі – «Сокільські веселухи». Також жінка була керівницею дитячих творчих колективів, викладала музику для дітей.Рідні, колеги та близькі глибоко сумують через непоправну втрату.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію