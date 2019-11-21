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Найближчими днями в Україні вдарять морози

Найближчими днями в Україні вдарять морози
Уже на початку наступного тижня температура повітря в Україні "піде" в мінус і сягатиме місцями до 11 градусів морозу вночі. Місцями буде сніжна погода.

Про це з посиланням Укргідрометцентр повідомляє УНН.

"У найближчі три доби без істотних опадів, лише 11 січня на Одещині невеликий дощ з мокрим снігом, 12 січня на Закарпатті, в Карпатах, Вінницькій, Хмельницькій та Житомирській областях невеликий сніг", - повідомили синоптики.

У південно-східній частині, західних та місцями північних областях на дорогах - ожеледиця.

За даними синоптиків, температура вночі 1-7° морозу, 11-12 січня на сході та північному сході до 10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, завтра на півдні до 5° тепла; в Карпатах вночі 6-11° морозу, вдень 2-7° морозу.

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Теги: мороз, синоптики, погода
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