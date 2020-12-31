У Сокиричах на Різдво урочисто відкрили головну ялинку. ФОТО, ВІДЕО





Про це повідомляє Ківерцівська міська рада.



Під час святкування діти мали можливість взяти участь у веселих іграх та забавах, отримати солодкі подарунки, а дорослі насолодитися чудовим співучим привітанням від колективу Ківерцівського будинку культури ім.Ковальова.



Міський голова Олександр Ковальчук привітав усіх присутніх з Різдвом Христовим та висловив подяку організаторам та спонсорам свята за гарні емоції та подарунки.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 7 січня у селі Сокиричі відбулося урочисте відкриття ялинки та розваги для дітей.Про це повідомляє Ківерцівська міська рада.Під час святкування діти мали можливість взяти участь у веселих іграх та забавах, отримати солодкі подарунки, а дорослі насолодитися чудовим співучим привітанням від колективу Ківерцівського будинку культури ім.Ковальова.Міський головапривітав усіх присутніх з Різдвом Христовим та висловив подяку організаторам та спонсорам свята за гарні емоції та подарунки.

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