У Сокиричах на Різдво урочисто відкрили головну ялинку. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 14:25
7 січня у селі Сокиричі відбулося урочисте відкриття ялинки та розваги для дітей.
Про це повідомляє Ківерцівська міська рада.
Під час святкування діти мали можливість взяти участь у веселих іграх та забавах, отримати солодкі подарунки, а дорослі насолодитися чудовим співучим привітанням від колективу Ківерцівського будинку культури ім.Ковальова.
Міський голова Олександр Ковальчук привітав усіх присутніх з Різдвом Христовим та висловив подяку організаторам та спонсорам свята за гарні емоції та подарунки.
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Про це повідомляє Ківерцівська міська рада.
Під час святкування діти мали можливість взяти участь у веселих іграх та забавах, отримати солодкі подарунки, а дорослі насолодитися чудовим співучим привітанням від колективу Ківерцівського будинку культури ім.Ковальова.
Міський голова Олександр Ковальчук привітав усіх присутніх з Різдвом Христовим та висловив подяку організаторам та спонсорам свята за гарні емоції та подарунки.
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