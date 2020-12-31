вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Сокиричах на Різдво урочисто відкрили головну ялинку. ФОТО, ВІДЕО

У Сокиричах на Різдво урочисто відкрили головну ялинку. ФОТО, ВІДЕО
7 січня у селі Сокиричі відбулося урочисте відкриття ялинки та розваги для дітей.

Про це повідомляє Ківерцівська міська рада.

Під час святкування діти мали можливість взяти участь у веселих іграх та забавах, отримати солодкі подарунки, а дорослі насолодитися чудовим співучим привітанням від колективу Ківерцівського будинку культури ім.Ковальова.

Міський голова Олександр Ковальчук привітав усіх присутніх з Різдвом Христовим та висловив подяку організаторам та спонсорам свята за гарні емоції та подарунки.



У Сокиричах на Різдво урочисто відкрили головну ялинку. ФОТО, ВІДЕО
У Сокиричах на Різдво урочисто відкрили головну ялинку. ФОТО, ВІДЕО
У Сокиричах на Різдво урочисто відкрили головну ялинку. ФОТО, ВІДЕО
У Сокиричах на Різдво урочисто відкрили головну ялинку. ФОТО, ВІДЕО
У Сокиричах на Різдво урочисто відкрили головну ялинку. ФОТО, ВІДЕО
У Сокиричах на Різдво урочисто відкрили головну ялинку. ФОТО, ВІДЕО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Сокиричі, ялинка, відкриття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
10 улюблених історій про людей від ВолиньPost у 2020-му
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Повідомили, у скількох приміщеннях шкіл на Волині досі немає туалетів
Сьогодні, 15:03
У Сокиричах на Різдво урочисто відкрили головну ялинку. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 14:25
Пасажирський Boeing розбився в Індонезії
Сьогодні, 13:21
Чому не продають шкарпетки і презервативи у супермаркетах: Степанов пояснив логіку заборон
Сьогодні, 13:00
Померла керівниця будинку культури села на Волині
Сьогодні, 11:57
Схожі новини
В Каневі вітер повалив головну ялинку міста В Каневі вітер повалив головну ялинку міста
Сьогодні, 04:21
У поліції розповіли, що буде з волинянином, який видерся на головну ялинку міста У поліції розповіли, що буде з волинянином, який видерся на головну ялинку міста
05 січень, 16:23
У Краматорську водії зробили ефектну автоялинку. ВІДЕО У Краматорську водії зробили ефектну автоялинку. ВІДЕО
01 січень, 03:11
У Рожищі кравець створив оригінальне плаття-ялинку. ФОТО У Рожищі кравець створив оригінальне плаття-ялинку. ФОТО
31 грудень, 2020, 16:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили, у скількох приміщеннях шкіл на Волині досі немає туалетів
Сьогодні, 15:03
 0
У Сокиричах на Різдво урочисто відкрили головну ялинку. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 14:25
 0
Пасажирський Boeing розбився в Індонезії
Сьогодні, 13:21
 0
Чому не продають шкарпетки і презервативи у супермаркетах: Степанов пояснив логіку заборон
Сьогодні, 13:00
 0
Померла керівниця будинку культури села на Волині
Сьогодні, 11:57
 0
Медіа
відео
1/8