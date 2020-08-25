Повідомили, у скількох приміщеннях шкіл на Волині досі немає туалетів





На Волині понад 30 шкіл досі не мають внутрішніх вбиралень. Одна з таких ЗОШ розташована у селі Підцаревичі Маневицького району. Вчителі та учні ходять до дерев'яного будиночка, який стоїть за 50 метрів від школи, повідомляє "



"Найбільше незручностей в холодну пору року", - каже вчителька початкових класів Наталія Олеш. Коли учні відпрошуються до туалету, педагогиня одягає малюків у куртки та шапки. Учні, які живуть недалеко від школи, йдуть в туалет додому.







Приміщенню сільської школи майже 70 років. Є чотири шкільні кабінети і вчительська. Будівля дерев’яна, зовні облицьована цеглою. Це зі слів педагогині Надії Клець, ускладнює облаштування внутрішньої вбиральні.



Як виконуватимуть нові санітарні норми в закладі, кажуть, не знають. Розв'язувати це питання буде новообрана районна рада. Нині розглядають два варіанти: будівництво нової ЗОШ, або довіз дітей у школу в сусідньому селі, де вбиральня знаходиться у приміщенні ЗОШ.



Участь у проєкті облаштування внутрішніх шкільних вбиралень можуть брати навчальні заклади, в яких понад 20 учнів, розповіла Суспільному заступниця начальника обласного управління освіти Тетяна Соломіна.



Програму започаткували 2019-го. Головненський ліцей, що в Любомльському районі – один із 13 в області навчальних закладів, які увійшли до обласної програми. У чотирьох корпусах закладу нині навчається 464 учні. До грудня 2020 школярі користували вуличною вбиральнею. Вона поруч зі школою стоїть й досі.







В одному із корпусів облаштували шість внутрішніх санітарних кімнат. З місцевого бюджету на це виділили 450 тисяч гривень, - розповів селищний голова Микола Димидюк. Загальна вартість теплих вбиралень - 1 мільйон 473 тисяч гривень.







Після завершення ремонтних робіт в закладі виникла інша проблема. Під вбиральні виділили 4 кабінети. Навчальних класів тепер у школі бракує, уроки проводять навіть в актовій залі, - каже директор ліцею Микола Скопюк.







З 13 освітніх закладів, які скористалися обласною програмою з облаштування теплих вбиралень, в семи вже завершилися ремонтні роботи. У решті ЗОШ, зі слів заступниці начальника освіти Тетяни Соломіної, туалети добудуть до початку наступного навчального року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З першого січня 2021 року в українських школах почали діяти нові санітарні правила. Серед основних змін, запроваджених Міністерством охорони здоров’я, - обов’язкові внутрішні туалети в закладах освіти.На Волині понад 30 шкіл досі не мають внутрішніх вбиралень. Одна з таких ЗОШ розташована у селі Підцаревичі Маневицького району. Вчителі та учні ходять до дерев'яного будиночка, який стоїть за 50 метрів від школи, повідомляє " Суспільне.Волинь "."Найбільше незручностей в холодну пору року", - каже вчителька початкових класів. Коли учні відпрошуються до туалету, педагогиня одягає малюків у куртки та шапки. Учні, які живуть недалеко від школи, йдуть в туалет додому.Приміщенню сільської школи майже 70 років. Є чотири шкільні кабінети і вчительська. Будівля дерев’яна, зовні облицьована цеглою. Це зі слів педагогині, ускладнює облаштування внутрішньої вбиральні.Як виконуватимуть нові санітарні норми в закладі, кажуть, не знають. Розв'язувати це питання буде новообрана районна рада. Нині розглядають два варіанти: будівництво нової ЗОШ, або довіз дітей у школу в сусідньому селі, де вбиральня знаходиться у приміщенні ЗОШ.Участь у проєкті облаштування внутрішніх шкільних вбиралень можуть брати навчальні заклади, в яких понад 20 учнів, розповіла Суспільному заступниця начальника обласного управління освіти Тетяна Соломіна.Програму започаткували 2019-го. Головненський ліцей, що в Любомльському районі – один із 13 в області навчальних закладів, які увійшли до обласної програми. У чотирьох корпусах закладу нині навчається 464 учні. До грудня 2020 школярі користували вуличною вбиральнею. Вона поруч зі школою стоїть й досі.В одному із корпусів облаштували шість внутрішніх санітарних кімнат. З місцевого бюджету на це виділили 450 тисяч гривень, - розповів селищний голова. Загальна вартість теплих вбиралень - 1 мільйон 473 тисяч гривень.Після завершення ремонтних робіт в закладі виникла інша проблема. Під вбиральні виділили 4 кабінети. Навчальних класів тепер у школі бракує, уроки проводять навіть в актовій залі, - каже директор ліцеюЗ 13 освітніх закладів, які скористалися обласною програмою з облаштування теплих вбиралень, в семи вже завершилися ремонтні роботи. У решті ЗОШ, зі слів заступниці начальника освіти Тетяни Соломіної, туалети добудуть до початку наступного навчального року.

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