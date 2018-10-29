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Авіакатастрофа в Індонезії: пасажирський літак впав в море

Авіакатастрофа в Індонезії: пасажирський літак впав в море
Пасажирський літак компанії Sriwijaya Air, що вилетів у суботу зі столиці Індонезії Джакарти, впав на північ від неї в Яванське море.

Про це повідомили офіційні китайські ЗМІ, передає "Інтерфакс Україна".

Згідно із заявою капітана корабля берегової охорони Trisula, моряки знайшли уламки літака і фрагменти тіл. Також на воді було помічено рятувальні жилети і розлите авіаційне пальне.

Раніше влада Індонезії повідомила, що диспетчери втратили контакт з пасажирським літаком компанії Sriwijaya Air, який вилетів зі столиці країни Джакарти в Понтіанак на острові Калімантан.

На борту лайнера Boeing 737-500 було 62 людини, зокрема шестеро дітей.

У Міністерстві транспорту Індонезії повідомили, що у зв'язку з цією ситуацією влада вже розпочала пошуково-рятувальну операцію.

Нагадаємо, авіакатастрофа сталася сьогодні, 9 січня.

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Теги: Sriwijaya Air, авіакатастрофа, Індонезія
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