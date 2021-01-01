10 cічня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні день народження у журналістки Анни Єкименко-Поліщук (на фото).
Також день народження в доктора історичних наук, завідувача кафедри всесвітньої історії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Юрія Крамара.
День ангела в цей день відзначають чоловіки з ім’ям Петро та Юхим.
Вітаємо усіх іменинників, бажаємо їм здоров’я, здобутків і праці і невичерпної наснаги.
10 січня 2013 року помер волинський журналіст Сергій Коломєєць. Він помер у лікарні після тривалої хвороби.
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Також день народження в доктора історичних наук, завідувача кафедри всесвітньої історії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Юрія Крамара.
День ангела в цей день відзначають чоловіки з ім’ям Петро та Юхим.
Вітаємо усіх іменинників, бажаємо їм здоров’я, здобутків і праці і невичерпної наснаги.
10 січня 2013 року помер волинський журналіст Сергій Коломєєць. Він помер у лікарні після тривалої хвороби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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