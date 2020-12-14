На Волині лікарі збирали кістку з відламків, щоб врятувати руку 60-річній пацієнтці. ФОТО





Про це інформують на



60-річній жінці загрожувала повна втрата функцій правої руки. Вона розповіла, що травму дістала у побуті.



"Ця травма виявилась надскладною і з поганим подальшим прогнозом для якості життя пацієнтки.



Діагноз: Закритий багатовідламковий перелом діафізу правої плечової кістки", - йдеться в дописі.



Пацієнтці виконали цілісний комплекс обстежень та передопераційної підготовки.



21 грудня їй провели 4-ьох годинну операцію - остеометалосинтез правої плечової кістки за допомогою LCP проксимальної Philos пластини та гвинтів.



Операція пройшла у складі лікарів-травматологів: Лотоцького І.А., Радчука В.М, Босого Т.Б..



Завдяки вчасно проведеній операції пацієнтка уже знаходиться у задовільному стані та готується до виписки.



"Ми дякуємо лікарям за їхню професійну та віддану працю!

Бережіть себе та рідних!!, - наголошують у адміністрації медкзакладу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимир-Волинському ТМО провели ще одну успішну травматологічну операцію.Про це інформують на facebook-сторінці медзакладу.60-річній жінці загрожувала повна втрата функцій правої руки. Вона розповіла, що травму дістала у побуті."Ця травма виявилась надскладною і з поганим подальшим прогнозом для якості життя пацієнтки.Діагноз: Закритий багатовідламковий перелом діафізу правої плечової кістки", - йдеться в дописі.Пацієнтці виконали цілісний комплекс обстежень та передопераційної підготовки.21 грудня їй провели 4-ьох годинну операцію - остеометалосинтез правої плечової кістки за допомогою LCP проксимальної Philos пластини та гвинтів.Операція пройшла у складі лікарів-травматологів:Завдяки вчасно проведеній операції пацієнтка уже знаходиться у задовільному стані та готується до виписки."Ми дякуємо лікарям за їхню професійну та віддану працю!Бережіть себе та рідних!!, - наголошують у адміністрації медкзакладу.

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