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На Волині лікарі збирали кістку з відламків, щоб врятувати руку 60-річній пацієнтці. ФОТО

На Волині лікарі збирали кістку з відламків, щоб врятувати руку 60-річній пацієнтці. ФОТО
У Володимир-Волинському ТМО провели ще одну успішну травматологічну операцію.

Про це інформують на facebook-сторінці медзакладу.

60-річній жінці загрожувала повна втрата функцій правої руки. Вона розповіла, що травму дістала у побуті.

"Ця травма виявилась надскладною і з поганим подальшим прогнозом для якості життя пацієнтки.

Діагноз: Закритий багатовідламковий перелом діафізу правої плечової кістки", - йдеться в дописі.

Пацієнтці виконали цілісний комплекс обстежень та передопераційної підготовки.

21 грудня їй провели 4-ьох годинну операцію - остеометалосинтез правої плечової кістки за допомогою LCP проксимальної Philos пластини та гвинтів.

Операція пройшла у складі лікарів-травматологів: Лотоцького І.А., Радчука В.М, Босого Т.Б..

Завдяки вчасно проведеній операції пацієнтка уже знаходиться у задовільному стані та готується до виписки.

"Ми дякуємо лікарям за їхню професійну та віддану працю!
Бережіть себе та рідних!!, - наголошують у адміністрації медкзакладу.

На Волині лікарі збирали кістку з відламків, щоб врятувати руку 60-річній пацієнтці. ФОТО
На Волині лікарі збирали кістку з відламків, щоб врятувати руку 60-річній пацієнтці. ФОТО
На Волині лікарі збирали кістку з відламків, щоб врятувати руку 60-річній пацієнтці. ФОТО

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Теги: Володимир-Волинське ТМО, операція, перелом, падіння
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