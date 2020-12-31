Показали, якими у Луцьку були автомайстерні у 30-х роках. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 01:20
У мережі показали ретросвітлини луцького СТО та гаражу, де ремонтували автомобілі.
Фото опублікував Vadym Dulyuk у соцмережі facebook, передає ВолиньUA.
"Світлини автомобільної майстерні та гаражу для легкових авто у період окупації Луцька австро-угорськими військами під час І світової війни та старт "Rajdu Wolynskiego", організованого "Wołyńskim Klubem Automobiłowym у 1930 році", - підписали фото.
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Фото опублікував Vadym Dulyuk у соцмережі facebook, передає ВолиньUA.
"Світлини автомобільної майстерні та гаражу для легкових авто у період окупації Луцька австро-угорськими військами під час І світової війни та старт "Rajdu Wolynskiego", організованого "Wołyńskim Klubem Automobiłowym у 1930 році", - підписали фото.
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