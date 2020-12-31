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Показали, якими у Луцьку були автомайстерні у 30-х роках. РЕТРОФОТО

Показали, якими у Луцьку були автомайстерні у 30-х роках. РЕТРОФОТО
У мережі показали ретросвітлини луцького СТО та гаражу, де ремонтували автомобілі.

Фото опублікував Vadym Dulyuk у соцмережі facebook, передає ВолиньUA.

"Світлини автомобільної майстерні та гаражу для легкових авто у період окупації Луцька австро-угорськими військами під час І світової війни та старт "Rajdu Wolynskiego", організованого "Wołyńskim Klubem Automobiłowym у 1930 році", - підписали фото.

Показали, якими у Луцьку були автомайстерні у 30-х роках. РЕТРОФОТО
Показали, якими у Луцьку були автомайстерні у 30-х роках. РЕТРОФОТО
Показали, якими у Луцьку були автомайстерні у 30-х роках. РЕТРОФОТО
Показали, якими у Луцьку були автомайстерні у 30-х роках. РЕТРОФОТО
Показали, якими у Луцьку були автомайстерні у 30-х роках. РЕТРОФОТО

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Теги: автомайстерня, ретрофото
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