На Волині водій ВАЗу протаранив припаркований легковик та втік. ВІДЕО





Відео інциденту опублікували в інстаграмі, повідомляє



ДТП сталася у місті Рожище, поруч із будинком №4 на вулиці Шевченка.



«Шукаю водія білого "Жигулі", номерний знак 1540 (можливо якась цифра не та, брудний знак). Водій вдарив припарковану автівку та втік», − написав автор допису.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Рожище сталася дорожньо-транспортна пригода: автомобіль ВАЗ врізався у припаркований легковик і втік з місця автопригоди.Відео інциденту опублікували в інстаграмі, повідомляє Конкурент ДТП сталася у місті Рожище, поруч із будинком №4 на вулиці Шевченка.«Шукаю водія білого "Жигулі", номерний знак 1540 (можливо якась цифра не та, брудний знак). Водій вдарив припарковану автівку та втік», − написав автор допису.

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