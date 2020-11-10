На Волині водій ВАЗу протаранив припаркований легковик та втік. ВІДЕО
Сьогодні, 22:23
У місті Рожище сталася дорожньо-транспортна пригода: автомобіль ВАЗ врізався у припаркований легковик і втік з місця автопригоди.
Відео інциденту опублікували в інстаграмі, повідомляє Конкурент.
ДТП сталася у місті Рожище, поруч із будинком №4 на вулиці Шевченка.
«Шукаю водія білого "Жигулі", номерний знак 1540 (можливо якась цифра не та, брудний знак). Водій вдарив припарковану автівку та втік», − написав автор допису.
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Відео інциденту опублікували в інстаграмі, повідомляє Конкурент.
ДТП сталася у місті Рожище, поруч із будинком №4 на вулиці Шевченка.
«Шукаю водія білого "Жигулі", номерний знак 1540 (можливо якась цифра не та, брудний знак). Водій вдарив припарковану автівку та втік», − написав автор допису.
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