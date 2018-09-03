На Волині ліцеїсти займаються у відремонтованому спортзалі. ФОТО
Сьогодні, 06:12
В Облапському ліцеї Дубівської сільської ради завершився ремонт спротивної зали.
Про це повідомила директорка закладу Ольга Поліщук, пише Ковель медіа.
Ще в листопаді-грудні минулого року учні вже займалися у гарному та світлому приміщенні. Школярі проводять час у спортзалі не тільки на уроках фізичної культури, але й у вільний час.
За словами директорки, учні із задоволенням відвідують заняття в оновленому приміщенні.
"Також освітлення у закладі стало набагато кращим, тому що у головному корпусі, корпусі початкової школи та у їдальні повністю замінили лампи на сучасні, світлодіодні, економні. Тепер лампи не бликають раз за разом, як це було раніше", – зауважила Ольга Поліщук
Крім того, у ліцеї встановили туалети, які вже функціонують. Діти, а також і працівники закладу можуть користуватися ними, не виходячи на вулицю. Також за сучасним проєктом зробили туалет для дітей з інклюзією, який теж працює.
У грудні 2020 року за допомогою коштів Дубівської сільської ради у школі зробили 2 роздягальні для дівчаток і хлопчиків. Поклали плитку на підлозі у коридорі, де перебуває дошкільна група старшого віку.
У їдальні Облапського ліцею замінили розетки та рубильник за кошти Дубівської сільської ради.
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Про це повідомила директорка закладу Ольга Поліщук, пише Ковель медіа.
Ще в листопаді-грудні минулого року учні вже займалися у гарному та світлому приміщенні. Школярі проводять час у спортзалі не тільки на уроках фізичної культури, але й у вільний час.
За словами директорки, учні із задоволенням відвідують заняття в оновленому приміщенні.
"Також освітлення у закладі стало набагато кращим, тому що у головному корпусі, корпусі початкової школи та у їдальні повністю замінили лампи на сучасні, світлодіодні, економні. Тепер лампи не бликають раз за разом, як це було раніше", – зауважила Ольга Поліщук
Крім того, у ліцеї встановили туалети, які вже функціонують. Діти, а також і працівники закладу можуть користуватися ними, не виходячи на вулицю. Також за сучасним проєктом зробили туалет для дітей з інклюзією, який теж працює.
У грудні 2020 року за допомогою коштів Дубівської сільської ради у школі зробили 2 роздягальні для дівчаток і хлопчиків. Поклали плитку на підлозі у коридорі, де перебуває дошкільна група старшого віку.
У їдальні Облапського ліцею замінили розетки та рубильник за кошти Дубівської сільської ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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