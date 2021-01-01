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Судили уродженця Донецька, який спричинив аварію на Волині

Судили уродженця Донецька, який спричинив аварію на Волині
Уродженець Донецька спричинив аварію поблизу села Чевель Старовижівського району.

Про це йдеться у вироці Старовижівського районного суду від 29 грудня 2020 року. Повідомляє Район.Стара Вижівка.

Уночі 12 червня минулого року чоловік на автомобілі «УАЗ» та рухався дорогою Дубечне-Стара Вижівка. Поблизу першого повороту на село Чевель допустив зіткнення із мотоциклом. Водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Обвинувачений вперше вчинив злочин, примирився з потерпілим, відшкодував йому заподіяні збитки та шкоду. Винуватця ДТП звільнили від кримінальної відповідальності. З нього стягнули в дохід держави 6 тисяч 538 гривень на проведення судової інженерно-транспортної експертизи.

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Теги: Чевель, аварія, суд
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