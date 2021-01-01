Судили уродженця Донецька, який спричинив аварію на Волині
Сьогодні, 04:20
Уродженець Донецька спричинив аварію поблизу села Чевель Старовижівського району.
Про це йдеться у вироці Старовижівського районного суду від 29 грудня 2020 року. Повідомляє Район.Стара Вижівка.
Уночі 12 червня минулого року чоловік на автомобілі «УАЗ» та рухався дорогою Дубечне-Стара Вижівка. Поблизу першого повороту на село Чевель допустив зіткнення із мотоциклом. Водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Обвинувачений вперше вчинив злочин, примирився з потерпілим, відшкодував йому заподіяні збитки та шкоду. Винуватця ДТП звільнили від кримінальної відповідальності. З нього стягнули в дохід держави 6 тисяч 538 гривень на проведення судової інженерно-транспортної експертизи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у вироці Старовижівського районного суду від 29 грудня 2020 року. Повідомляє Район.Стара Вижівка.
Уночі 12 червня минулого року чоловік на автомобілі «УАЗ» та рухався дорогою Дубечне-Стара Вижівка. Поблизу першого повороту на село Чевель допустив зіткнення із мотоциклом. Водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Обвинувачений вперше вчинив злочин, примирився з потерпілим, відшкодував йому заподіяні збитки та шкоду. Винуватця ДТП звільнили від кримінальної відповідальності. З нього стягнули в дохід держави 6 тисяч 538 гривень на проведення судової інженерно-транспортної експертизи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Судили уродженця Донецька, який спричинив аварію на Волині
Сьогодні, 04:20
Локдаун у Греції продовжили ще на тиждень
Сьогодні, 03:34
Окупанти тричі зривали «тишу» на Донбасі
Сьогодні, 00:39