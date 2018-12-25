Такого не було 50 років: потужні снігопади накрили Мадрид, є загиблі. ВІДЕО
09 січень, 23:24
В Іспанії вирує шторм Філомена. Країну накрили потужні снігопади. У Мадриді снігу випало найбільше за останні 50 років.
Про це інформують Факти.
У столиці зупинився громадський транспорт, на автобанах у машинах застрягли люди. Їм на допомогу відрядили армію та волонтерів, які роздавали водіям їжу.
Жертвами негоди стали двоє людей. Призупинене високошвидкісне залізничне сполучення між Мадридом і південно-східними містами Аліканте і Валенсією.
Від вечора 8 січня не працює аеропорт столиці. Влада наполегливо закликає людей залишатися вдома.
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Про це інформують Факти.
У столиці зупинився громадський транспорт, на автобанах у машинах застрягли люди. Їм на допомогу відрядили армію та волонтерів, які роздавали водіям їжу.
Жертвами негоди стали двоє людей. Призупинене високошвидкісне залізничне сполучення між Мадридом і південно-східними містами Аліканте і Валенсією.
Від вечора 8 січня не працює аеропорт столиці. Влада наполегливо закликає людей залишатися вдома.
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