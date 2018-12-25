Такого не було 50 років: потужні снігопади накрили Мадрид, є загиблі. ВІДЕО





Про це інформують



У столиці зупинився громадський транспорт, на автобанах у машинах застрягли люди. Їм на допомогу відрядили армію та волонтерів, які роздавали водіям їжу.



Жертвами негоди стали двоє людей. Призупинене високошвидкісне залізничне сполучення між Мадридом і південно-східними містами Аліканте і Валенсією.



Від вечора 8 січня не працює аеропорт столиці. Влада наполегливо закликає людей залишатися вдома.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Іспанії вирує шторм Філомена. Країну накрили потужні снігопади. У Мадриді снігу випало найбільше за останні 50 років.Про це інформують Факти У столиці зупинився громадський транспорт, на автобанах у машинах застрягли люди. Їм на допомогу відрядили армію та волонтерів, які роздавали водіям їжу.Жертвами негоди стали двоє людей. Призупинене високошвидкісне залізничне сполучення між Мадридом і південно-східними містами Аліканте і Валенсією.Від вечора 8 січня не працює аеропорт столиці. Влада наполегливо закликає людей залишатися вдома.

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