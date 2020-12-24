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Платна вакцинація від COVID-19 буде, але не відразу, − Віктор Ляшко

Платна вакцинація від COVID-19 буде, але не відразу, − Віктор Ляшко
Головний санлікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко відповів на запитання щодо ймовірної вакцинації окремих категорій українців на платній основі.

Про це заступник міністра сказав в програмі "Pro здоров'я з Іриною Коваль" на Еспресо.TV.

"Ми розраховуємо, що вона (вакцинація - ред.) буде безоплатною для всіх громадян України", - зазначив чиновник.

Разом з тим, він не виключив, що з часом буде можливим вакцинуватися в позачерговому порядку на платній основі.

"У нас є чітки етапи - як це буде відбуватися, коли ми говоримо про добровільну, безоплатну вакцинацію. В той же час ми не виключаємо, що, можливо, з'явиться великий об'єм вакцини, яка дозволить комусь з групи п'ятого етапу, тобто (здорових - ред.) українців 18-59 років, купити цю вакцину за гроші", - додав Ляшко.

Але це можна буде робити не раніше, ніж у другому півріччі 2021 року, оскільки зараз усі об'єми викуплені державою, й у не державних клініках.

"Ми ще поки це питання (платної вакцинації - ред.) навіть не розглядаємо зараз. Увесь пріоритет - виключно на забезпечення кампанії безоплатної, добровільної імунопрофілактики для населення за нашими п'ятьма етапами", - наголосив Віктор Ляшко.

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Теги: вакцинація, коронавірус, Ляшко
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