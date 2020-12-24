Платна вакцинація від COVID-19 буде, але не відразу, − Віктор Ляшко

Віктор Ляшко відповів на запитання щодо ймовірної вакцинації окремих категорій українців на платній основі.



Про це заступник міністра сказав в програмі "Pro здоров'я з Іриною Коваль" на



"Ми розраховуємо, що вона (вакцинація - ред.) буде безоплатною для всіх громадян України", - зазначив чиновник.



Разом з тим, він не виключив, що з часом буде можливим вакцинуватися в позачерговому порядку на платній основі.



"У нас є чітки етапи - як це буде відбуватися, коли ми говоримо про добровільну, безоплатну вакцинацію. В той же час ми не виключаємо, що, можливо, з'явиться великий об'єм вакцини, яка дозволить комусь з групи п'ятого етапу, тобто (здорових - ред.) українців 18-59 років, купити цю вакцину за гроші", - додав Ляшко.



Але це можна буде робити не раніше, ніж у другому півріччі 2021 року, оскільки зараз усі об'єми викуплені державою, й у не державних клініках.



"Ми ще поки це питання (платної вакцинації - ред.) навіть не розглядаємо зараз. Увесь пріоритет - виключно на забезпечення кампанії безоплатної, добровільної імунопрофілактики для населення за нашими п'ятьма етапами", - наголосив Віктор Ляшко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головний санлікар, заступник міністра охорони здоров'явідповів на запитання щодо ймовірної вакцинації окремих категорій українців на платній основі.Про це заступник міністра сказав в програмі "Pro здоров'я з Іриною Коваль" на Еспресо.TV "Ми розраховуємо, що вона (вакцинація - ред.) буде безоплатною для всіх громадян України", - зазначив чиновник.Разом з тим, він не виключив, що з часом буде можливим вакцинуватися в позачерговому порядку на платній основі."У нас є чітки етапи - як це буде відбуватися, коли ми говоримо про добровільну, безоплатну вакцинацію. В той же час ми не виключаємо, що, можливо, з'явиться великий об'єм вакцини, яка дозволить комусь з групи п'ятого етапу, тобто (здорових - ред.) українців 18-59 років, купити цю вакцину за гроші", - додав Ляшко.Але це можна буде робити не раніше, ніж у другому півріччі 2021 року, оскільки зараз усі об'єми викуплені державою, й у не державних клініках."Ми ще поки це питання (платної вакцинації - ред.) навіть не розглядаємо зараз. Увесь пріоритет - виключно на забезпечення кампанії безоплатної, добровільної імунопрофілактики для населення за нашими п'ятьма етапами", - наголосив Віктор Ляшко.

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