Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу





Про це й фейсбуці повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.



Зокрема, захворіли 113 дітей та 164 медпрацівники. Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 100 осіб;

летальних випадків – 99;

одужало – 5 292 особи;

здійснено тестувань за добу – 23 245 (зокрема методом ПЛР – 17 718, методом ІФА – 5 527).



За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 115 026 осіб;

одужало – 791 598 осіб;

летальних випадків – 19 767;

проведено ПЛР-тестувань – 5 769 908.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Одеській (446), Київській (405), м. Київ (404), Харківській (344) та Миколаївській (327) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 404 випадки;

Вінницька область – 69 випадків;

Волинська область – 124 випадки;

Дніпропетровська область – 240 випадків;

Донецька область – 186 випадків;

Житомирська область – 111 випадків;

Закарпатська область – 49 випадків;

Запорізька область – 207 випадків;

Івано-Франківська область – 74 випадки;

Київська область – 405 випадків;

Кіровоградська область – 85 випадків;

Луганська область – 142 випадки;

Львівська область – 326 випадків;

Миколаївська область – 327 випадків;

Одеська область – 446 випадків;

Полтавська область – 175 випадків;

Рівненська область – 159 випадків;

Сумська область – 149 випадків;

Тернопільська область – 150 випадків;

Харківська область – 344 випадки;

Херсонська область – 141 випадок;

Хмельницька область – 185 випадків;

Черкаська область – 302 випадки;

Чернівецька область – 151 випадок;

Чернігівська область – 60 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5 011 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні за останню добу.Про це й фейсбуці повідомив очільник МОЗЗокрема, захворіли 113 дітей та 164 медпрацівники. Також за минулу добу:госпіталізовано – 2 100 осіб;летальних випадків – 99;одужало – 5 292 особи;здійснено тестувань за добу – 23 245 (зокрема методом ПЛР – 17 718, методом ІФА – 5 527).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 115 026 осіб;одужало – 791 598 осіб;летальних випадків – 19 767;проведено ПЛР-тестувань – 5 769 908.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Одеській (446), Київській (405), м. Київ (404), Харківській (344) та Миколаївській (327) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 404 випадки;Вінницька область – 69 випадків;Волинська область – 124 випадки;Дніпропетровська область – 240 випадків;Донецька область – 186 випадків;Житомирська область – 111 випадків;Закарпатська область – 49 випадків;Запорізька область – 207 випадків;Івано-Франківська область – 74 випадки;Київська область – 405 випадків;Кіровоградська область – 85 випадків;Луганська область – 142 випадки;Львівська область – 326 випадків;Миколаївська область – 327 випадків;Одеська область – 446 випадків;Полтавська область – 175 випадків;Рівненська область – 159 випадків;Сумська область – 149 випадків;Тернопільська область – 150 випадків;Харківська область – 344 випадки;Херсонська область – 141 випадок;Хмельницька область – 185 випадків;Черкаська область – 302 випадки;Чернівецька область – 151 випадок;Чернігівська область – 60 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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