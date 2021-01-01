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Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
5 011 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні за останню добу.

Про це й фейсбуці повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 113 дітей та 164 медпрацівники. Також за минулу добу:
госпіталізовано – 2 100 осіб;
летальних випадків – 99;
одужало – 5 292 особи;
здійснено тестувань за добу – 23 245 (зокрема методом ПЛР – 17 718, методом ІФА – 5 527).

За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 115 026 осіб;
одужало – 791 598 осіб;
летальних випадків – 19 767;
проведено ПЛР-тестувань – 5 769 908.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Одеській (446), Київській (405), м. Київ (404), Харківській (344) та Миколаївській (327) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 404 випадки;
Вінницька область – 69 випадків;
Волинська область – 124 випадки;
Дніпропетровська область – 240 випадків;
Донецька область – 186 випадків;
Житомирська область – 111 випадків;
Закарпатська область – 49 випадків;
Запорізька область – 207 випадків;
Івано-Франківська область – 74 випадки;
Київська область – 405 випадків;
Кіровоградська область – 85 випадків;
Луганська область – 142 випадки;
Львівська область – 326 випадків;
Миколаївська область – 327 випадків;
Одеська область – 446 випадків;
Полтавська область – 175 випадків;
Рівненська область – 159 випадків;
Сумська область – 149 випадків;
Тернопільська область – 150 випадків;
Харківська область – 344 випадки;
Херсонська область – 141 випадок;
Хмельницька область – 185 випадків;
Черкаська область – 302 випадки;
Чернівецька область – 151 випадок;
Чернігівська область – 60 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, статистика
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