Якою буде погода на Волині у понеділок, 11 січня

11 січня на Волині прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.На дорогах місцями буде ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 1-6º морозу, вдень - від 3º морозу до 3º тепла.11 січня Церква вшановує пам’ять 14 тисяч Віфлеємських немовлят. У давнину цього дня було прийнято в сутінках відпочивати на печі та лежанці, розповідати дітям казки і загадувати загадки. Молодь проводила час на посиденьках. Наші пращури цього дня слідкували за вітром і хмарами: якщо вітер дув з півночі, а небо при цьому було безхмарним, то слід очікувати морозу.