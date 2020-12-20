Якою буде погода на Волині у понеділок, 11 січня
Сьогодні, 20:00
11 січня на Волині прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
На дорогах місцями буде ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 1-6º морозу, вдень - від 3º морозу до 3º тепла.
11 січня Церква вшановує пам’ять 14 тисяч Віфлеємських немовлят. У давнину цього дня було прийнято в сутінках відпочивати на печі та лежанці, розповідати дітям казки і загадувати загадки. Молодь проводила час на посиденьках. Наші пращури цього дня слідкували за вітром і хмарами: якщо вітер дув з півночі, а небо при цьому було безхмарним, то слід очікувати морозу.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
На дорогах місцями буде ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 1-6º морозу, вдень - від 3º морозу до 3º тепла.
11 січня Церква вшановує пам’ять 14 тисяч Віфлеємських немовлят. У давнину цього дня було прийнято в сутінках відпочивати на печі та лежанці, розповідати дітям казки і загадувати загадки. Молодь проводила час на посиденьках. Наші пращури цього дня слідкували за вітром і хмарами: якщо вітер дув з півночі, а небо при цьому було безхмарним, то слід очікувати морозу.
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