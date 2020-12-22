вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині тракторист отримав подвійний штраф за другу п'янку за кермом

На Волині тракторист отримав подвійний штраф за другу п'янку за кермом
Суддя Любомльського районного суду розглянув направлений Любомльським відділом поліції протокол про притягнення до адміністративної відповідальності за частиною 2 статті 130 КУпАП.

Про це йдеться в постанові суду від 18 грудня, пише Район.Любомль.

Чоловік, бувши протягом року підданим адміністративному стягненню за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп`яніння, 15 жовтня 2020 року, керуючи саморобним трактором, по вулиці Центральній в селі Забужжя Любомльського району в порушення пункту 2.5 Правил дорожнього руху відмовився від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного сп`яніння, чим вчинив правопорушення, передбачене частиною 2 статті 130 КУпАП.

На розгляд справи порушник не з`явився, хоча про дату та місце розгляду судом повідомлявся, в тому числі шляхом публікації на офіційному сайті суду судового оголошення.

Винність чоловіка у вчиненні правопорушення повністю стверджена матеріалами справи: протоколом про адміністративне правопорушення, письмовими поясненнями свідків, відеозаписом події, копією постанови суду в справі.

Враховуючи характер правопорушення та особу порушника, стягнення на нього слід накласти у вигляді штрафу з позбавленням права керування.

Суд визнав тракториста винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 130 КУпАП, і наклав на нього стягнення у вигляді штрафу в розмірі 20,4 тисячі гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на три роки.

Головне фото - ілюстративне


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кермування, тракторист, суд, штраф
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
10 улюблених історій про людей від ВолиньPost у 2020-му
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині тракторист отримав подвійний штраф за другу п'янку за кермом
Сьогодні, 19:30
Вишивальниця з Волині опанувала десятки технік і зібрала унікальну колекцію виробів
Сьогодні, 18:40
Покарали нелегала, який намагався пробратися до України вбрід через річку на Волині
Сьогодні, 17:45
На капремонт будівлі у військовому містечку в Луцьку витратять понад 23 мільйони
Сьогодні, 17:00
Водій КамАЗа, який на смерть збив чоловіка у Луцьку, відбувся «умовним»
Сьогодні, 16:21
Схожі новини
На Волині судили турка, який хотів незаконно перетнути українсько-польський кордон На Волині судили турка, який хотів незаконно перетнути українсько-польський кордон
22 грудень, 2020, 07:28
У Луцьку викрили жінку, яка вдома продає сурогат. ФОТО У Луцьку викрили жінку, яка вдома продає сурогат. ФОТО
14 грудень, 2020, 02:34
У Луцьку п'яний водій хотів підкупити патрульних злотими У Луцьку п'яний водій хотів підкупити патрульних злотими
13 грудень, 2020, 23:34
На Волині підприємець самовільно викопав ставок на земельній ділянці сина На Волині підприємець самовільно викопав ставок на земельній ділянці сина
13 грудень, 2020, 18:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині тракторист отримав подвійний штраф за другу п'янку за кермом
Сьогодні, 19:30
 0
Вишивальниця з Волині опанувала десятки технік і зібрала унікальну колекцію виробів
Сьогодні, 18:40
 0
Покарали нелегала, який намагався пробратися до України вбрід через річку на Волині
Сьогодні, 17:45
 0
На капремонт будівлі у військовому містечку в Луцьку витратять понад 23 мільйони
Сьогодні, 17:00
 0
Водій КамАЗа, який на смерть збив чоловіка у Луцьку, відбувся «умовним»
Сьогодні, 16:21
 0
Медіа
відео
1/8