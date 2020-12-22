На Волині тракторист отримав подвійний штраф за другу п'янку за кермом





Про це йдеться в постанові суду від 18 грудня, пише



Чоловік, бувши протягом року підданим адміністративному стягненню за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп`яніння, 15 жовтня 2020 року, керуючи саморобним трактором, по вулиці Центральній в селі Забужжя Любомльського району в порушення пункту 2.5 Правил дорожнього руху відмовився від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного сп`яніння, чим вчинив правопорушення, передбачене частиною 2 статті 130 КУпАП.



На розгляд справи порушник не з`явився, хоча про дату та місце розгляду судом повідомлявся, в тому числі шляхом публікації на офіційному сайті суду судового оголошення.



Винність чоловіка у вчиненні правопорушення повністю стверджена матеріалами справи: протоколом про адміністративне правопорушення, письмовими поясненнями свідків, відеозаписом події, копією постанови суду в справі.



Враховуючи характер правопорушення та особу порушника, стягнення на нього слід накласти у вигляді штрафу з позбавленням права керування.



Суд визнав тракториста винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 130 КУпАП, і наклав на нього стягнення у вигляді штрафу в розмірі 20,4 тисячі гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на три роки.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суддя Любомльського районного суду розглянув направлений Любомльським відділом поліції протокол про притягнення до адміністративної відповідальності за частиною 2 статті 130 КУпАП.Про це йдеться в постанові суду від 18 грудня, пише Район.Любомль Чоловік, бувши протягом року підданим адміністративному стягненню за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп`яніння, 15 жовтня 2020 року, керуючи саморобним трактором, по вулиці Центральній в селі Забужжя Любомльського району в порушення пункту 2.5 Правил дорожнього руху відмовився від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного сп`яніння, чим вчинив правопорушення, передбачене частиною 2 статті 130 КУпАП.На розгляд справи порушник не з`явився, хоча про дату та місце розгляду судом повідомлявся, в тому числі шляхом публікації на офіційному сайті суду судового оголошення.Винність чоловіка у вчиненні правопорушення повністю стверджена матеріалами справи: протоколом про адміністративне правопорушення, письмовими поясненнями свідків, відеозаписом події, копією постанови суду в справі.Враховуючи характер правопорушення та особу порушника, стягнення на нього слід накласти у вигляді штрафу з позбавленням права керування.Суд визнав тракториста винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 130 КУпАП, і наклав на нього стягнення у вигляді штрафу в розмірі 20,4 тисячі гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на три роки.

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