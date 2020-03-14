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Яке свято 10 січня та що не можна робити в цей день

Яке свято 10 січня та що не можна робити в цей день
Православна церква 10 січня вшановує пам'ять преподобного Ігнатія. Інші назви свята - «Домочадців день», «День Агафії і Домни», «Никанор», «Дорофей», «М'ясоїд».

Про це інформує Уніан.

Що сьогодні не можна робити

Не варто підживлюватися негативом. Постарайтеся залучити більше позитиву. Не треба також йти на жодні ризики.

Прикмети на 10 січня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- йде великий і пухнастий сніг - до потепління;

- заметіль - улітку буде багато дощів;

- горобці сильно цвірінькають - скоро настане потепління.

У кого іменини 10 січня

Іменини у Зинона, Петра, Євфимія, Агафії, Домни, Ігнатія, Никанора, Олександра, Миколи, Леоніда та Аркадія.


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Теги: свято, прикмети, іменини
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