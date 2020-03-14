Яке свято 10 січня та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 11:30
Православна церква 10 січня вшановує пам'ять преподобного Ігнатія. Інші назви свята - «Домочадців день», «День Агафії і Домни», «Никанор», «Дорофей», «М'ясоїд».
Про це інформує Уніан.
Що сьогодні не можна робити
Не варто підживлюватися негативом. Постарайтеся залучити більше позитиву. Не треба також йти на жодні ризики.
Прикмети на 10 січня
З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:
- йде великий і пухнастий сніг - до потепління;
- заметіль - улітку буде багато дощів;
- горобці сильно цвірінькають - скоро настане потепління.
У кого іменини 10 січня
Іменини у Зинона, Петра, Євфимія, Агафії, Домни, Ігнатія, Никанора, Олександра, Миколи, Леоніда та Аркадія.
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Про це інформує Уніан.
Що сьогодні не можна робити
Не варто підживлюватися негативом. Постарайтеся залучити більше позитиву. Не треба також йти на жодні ризики.
Прикмети на 10 січня
З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:
- йде великий і пухнастий сніг - до потепління;
- заметіль - улітку буде багато дощів;
- горобці сильно цвірінькають - скоро настане потепління.
У кого іменини 10 січня
Іменини у Зинона, Петра, Євфимія, Агафії, Домни, Ігнатія, Никанора, Олександра, Миколи, Леоніда та Аркадія.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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