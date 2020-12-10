Покарали нелегала, який намагався пробратися до України вбрід через річку на Волині





Про це йдеться в постанові суду від 18 грудня, пише



Іноземець, громадянин Литовської Республіки, 19 жовтня 2020 року о 17:50 на території Рівненської сільської ради в районні прикордонних знаків №№989-990, в порушення статей 9, 12 Закону України «Про Державний кордон України» намагався незаконно перетнути державний кордон України з Республікою Польща поза пунктом пропуску у брід річки Західний Буг, чим вчинив правопорушення, передбачене частиною 1 статті 2041 КУпАП.



На розгляд справи порушник не з`явився, хоча про дату та місце розгляду судом повідомлявся, в тому числі шляхом публікації на офіційному сайті суду судового оголошення.



З метою недопущення уникнення порушника відповідальності за скоєне справу розглянули за його відсутності на підставі наявних матеріалів.



Винність чоловіка у вчиненні правопорушення повністю доводиться матеріалами справи: протоколом про адміністративне правопорушення, письмовими поясненнями інспектора ВІПС «Ягодин» ВПС «Рівне», схемою виявлення порушника.



Суд визнав чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 2041 КУпАП, і накласти на нього стягнення у вигляді штрафу в розмірі 3,4 тисячі гривень.



Також суд постановив стягнути в користь держави 420 гривень судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суддя Любомльського районного суду розглянув направлений ВПС «Рівне» Луцького прикордонного загону протокол про притягнення до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 2041 КУпАП.Про це йдеться в постанові суду від 18 грудня, пише Район.Любомль Іноземець, громадянин Литовської Республіки, 19 жовтня 2020 року о 17:50 на території Рівненської сільської ради в районні прикордонних знаків №№989-990, в порушення статей 9, 12 Закону України «Про Державний кордон України» намагався незаконно перетнути державний кордон України з Республікою Польща поза пунктом пропуску у брід річки Західний Буг, чим вчинив правопорушення, передбачене частиною 1 статті 2041 КУпАП.На розгляд справи порушник не з`явився, хоча про дату та місце розгляду судом повідомлявся, в тому числі шляхом публікації на офіційному сайті суду судового оголошення.З метою недопущення уникнення порушника відповідальності за скоєне справу розглянули за його відсутності на підставі наявних матеріалів.Винність чоловіка у вчиненні правопорушення повністю доводиться матеріалами справи: протоколом про адміністративне правопорушення, письмовими поясненнями інспектора ВІПС «Ягодин» ВПС «Рівне», схемою виявлення порушника.Суд визнав чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 2041 КУпАП, і накласти на нього стягнення у вигляді штрафу в розмірі 3,4 тисячі гривень.Також суд постановив стягнути в користь держави 420 гривень судового збору.

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