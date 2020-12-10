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Покарали нелегала, який намагався пробратися до України вбрід через річку на Волині

Покарали нелегала, який намагався пробратися до України вбрід через річку на Волині
Суддя Любомльського районного суду розглянув направлений ВПС «Рівне» Луцького прикордонного загону протокол про притягнення до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 2041 КУпАП.

Про це йдеться в постанові суду від 18 грудня, пише Район.Любомль.

Іноземець, громадянин Литовської Республіки, 19 жовтня 2020 року о 17:50 на території Рівненської сільської ради в районні прикордонних знаків №№989-990, в порушення статей 9, 12 Закону України «Про Державний кордон України» намагався незаконно перетнути державний кордон України з Республікою Польща поза пунктом пропуску у брід річки Західний Буг, чим вчинив правопорушення, передбачене частиною 1 статті 2041 КУпАП.

На розгляд справи порушник не з`явився, хоча про дату та місце розгляду судом повідомлявся, в тому числі шляхом публікації на офіційному сайті суду судового оголошення.

З метою недопущення уникнення порушника відповідальності за скоєне справу розглянули за його відсутності на підставі наявних матеріалів.

Винність чоловіка у вчиненні правопорушення повністю доводиться матеріалами справи: протоколом про адміністративне правопорушення, письмовими поясненнями інспектора ВІПС «Ягодин» ВПС «Рівне», схемою виявлення порушника.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 2041 КУпАП, і накласти на нього стягнення у вигляді штрафу в розмірі 3,4 тисячі гривень.

Також суд постановив стягнути в користь держави 420 гривень судового збору.

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Теги: нелегал, Західний Буг
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