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Водій КамАЗа, який на смерть збив чоловіка у Луцьку, відбувся «умовним»

Водій КамАЗа, який на смерть збив чоловіка у Луцьку, відбувся «умовним»
Водій КамАЗа, який у лютому минуло року на смерть збив чоловіка на вулиці Конякіна в Луцьку, відбувся умовним покаранням.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пишуть Волинські новини.

Смертельна ДТП сталася 8 лютого минуло року на вулиці Конякіна. Водій вантажівки, рухаючись заднім ходом між будинками №10 та 14а, допустив наїзд на чоловіка, який знаходився на дорозі позаду авто. У результаті ДТП пішохід отримав травми несумісні з життям.

У суді водій повністю визнав свою вину та розкаявся, зазначивши, що відшкодував збитки. Потерпіла просила не позбавляти волі обвинуваченого та не відбирати у нього водійського посвідчення.

Врахувавши всі обставини справи, водію призначили покарання у виді п’яти років позбавлення волі, змінивши його на три роки умовного терміну.

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Теги: ДТП, Луцьк, суд, Конякіна
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