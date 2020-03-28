Водій КамАЗа, який на смерть збив чоловіка у Луцьку, відбувся «умовним»





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пишуть



Смертельна ДТП сталася 8 лютого минуло року на вулиці Конякіна. Водій вантажівки, рухаючись заднім ходом між будинками №10 та 14а, допустив наїзд на чоловіка, який знаходився на дорозі позаду авто. У результаті ДТП пішохід отримав травми несумісні з життям.



У суді водій повністю визнав свою вину та розкаявся, зазначивши, що відшкодував збитки. Потерпіла просила не позбавляти волі обвинуваченого та не відбирати у нього водійського посвідчення.



Врахувавши всі обставини справи, водію призначили покарання у виді п’яти років позбавлення волі, змінивши його на три роки умовного терміну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водій КамАЗа, який у лютому минуло року на смерть збив чоловіка на вулиці Конякіна в Луцьку, відбувся умовним покаранням.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пишуть Волинські новини Смертельна ДТП сталася 8 лютого минуло року на вулиці Конякіна. Водій вантажівки, рухаючись заднім ходом між будинками №10 та 14а, допустив наїзд на чоловіка, який знаходився на дорозі позаду авто. У результаті ДТП пішохід отримав травми несумісні з життям.У суді водій повністю визнав свою вину та розкаявся, зазначивши, що відшкодував збитки. Потерпіла просила не позбавляти волі обвинуваченого та не відбирати у нього водійського посвідчення.Врахувавши всі обставини справи, водію призначили покарання у виді п’яти років позбавлення волі, змінивши його на три роки умовного терміну.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію