Музейники міста на Волині зібрали колекцію новорічних вітальних листівок та іграшок





У колекції представлені листівки датовані 60-тими, 70-тими, 80-тими роками минулого століття, повідомляє



Також на виставці є невеличка штучна ялинка 70-их років, на якій можна побачити традиційні новорічні скляні шишки, тварини, фігури космонавтів у скафандрах. Колекція новорічних іграшок та листівок у музеї поки невелика.



Довідково: Масове виробництво ялинкових прикрас відбулося у 50-60-их роках XX століття. За радянських часів в Україні виготовленням іграшок займалися дев’ять фабрик. Популярними іграшками були кукурудза, кульки, шишки та звірі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищенському історико-краєзнавчому музеї діє виставка ялинкових прикрас та новорічних листівок "Новорічний калейдоскоп".У колекції представлені листівки датовані 60-тими, 70-тими, 80-тими роками минулого століття, повідомляє Суспільне Волині Також на виставці є невеличка штучна ялинка 70-их років, на якій можна побачити традиційні новорічні скляні шишки, тварини, фігури космонавтів у скафандрах. Колекція новорічних іграшок та листівок у музеї поки невелика.Довідково: Масове виробництво ялинкових прикрас відбулося у 50-60-их роках XX століття. За радянських часів в Україні виготовленням іграшок займалися дев’ять фабрик. Популярними іграшками були кукурудза, кульки, шишки та звірі.

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