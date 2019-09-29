У соборі на Волині – новий настоятель

6 січня з благословення митрополита Володимир-Волинського і Ковельського Володимира Свято-Успенський кафедральний собор отримав нового настоятеля.Ним став митрофорний протоієрей, повідомляють на сайті Володимир-Волинської єпархії УПЦ (МП).Як інформують на сайті Володимир-Волинської єпархії, отець Олексій Никитюк – уродженець села Савчиці на Тернопільщині. Народився в селянській родині Олексія і Анни Никитюків 28 березня 1962 року. Батьки дали йому глибоке родинне й релігійне виховання, та з 10 років хлопець ріс без батька, котрий відійшов у вічність, а його вихованням займалась мама, яка й відіграла головну роль у його духовному становленні. Вона виховувала сина так, щоб у нього завжди була можливість відвідати храм Божий, незважаючи на атеїстичну пропаганду. Неподалік рідного села Олексія знаходиться велична православна святиня – Почаївська лавра, яку хлопець відвідував у вільний від сільської роботи час.Важливу роль у духовному становленні юнака відіграв також тодішній намісник Почаївської лаври архімандрит Миколай (Шкрумко), нині покійний митрополит Іжевський та Удмуртський, у якого Олексій згодом став іподияконом. Він став духовним наставником Олексія і підтримав його у бажанні вчитися у духовній семінарії, благословив його на навчання, давши рекомендацію і характеристику.У 1984 році Олексій вступає до духовної семінарії, подолавши конкурс у чотири особи на місце. Від благословення преподобного Іова Почаївського, мощі якого зберігаються у Почаївській лаврі, на період навчання в семінарії Олексій, за його ж словами, потрапив під благословення та Духовну опіку преподобного Сергія Радонежського, мощі котрого знаходяться на території Троїце-Сергієвої Лаври. Закінчивши семінарію у 1988 році, Олексій вступає до Духовної академії.Після закінчення навчання, на початку 90-х років, вже одруженим, випускник повертається додому, на Тернопільщину. З 1991 року в Почаєві почало діяти духовне училище, куди й був, згідно розподілу, направлений на посаду інспектора училища отець Олексій. Він плідно працює на науковій ниві, передає власні знання семінаристам Почаєва. Здається, ніби збулися усі його мрії.Далі отець Олексій приїхав у Володимир-Волинський. У древній Свято-Успенський храм отець Олексій прибув у 1996 році. І ось уже понад 20 років у намоленому століттями храмі провадить свою священицьку працю.У 1997 році, відчуваючи гостру потребу в диригентах для сільських храмів єпархії, з благословення керуючого архієрея, отець Олексій засновує регентську єпархіальну школу, яка в 2004 році, була реорганізована в Духовне училище, та до 2018 року духовно опікується ним на посаді ректора, а пізніше на посаді викладача церковно-богослужбового уставу. Він став не тільки фундатором училища, але й ідейним натхненником навчального закладу, головним ініціатором впровадження інноваційних методів навчання в освітньому процесі.За майже 20 років існування училища дипломи регентів отримали понад 200 випускників, з них більше 50 – згодом стали священиками.Окрім викладацької роботи отець Олексій очолює також паломницький центр Володимир-Волинської єпархії й організовує паломницькі поїздки по святих місцях. За своє життя він уже побував в Єрусалимі, на Святій Горі Афон, а також у багатьох святих місцях України, Росії, Греції, Білорусії, Польщі, Румунії, Болгарії, Прибалтики.За свої численні труди та досягнення на ниві Христовій отця неодноразово відзначали високими церковними нагородами, проте найбільше своє щастя священик знаходить у служінні людям, наголошують у єпархії.