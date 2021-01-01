Батько намагався вивезти дитину з України до Польщі без дозволу матері

Під час перетину державного кордону у пункті пропуску «Краківець» громадянин України, який хотів виїхати з країни, пропонував прикордонникам хабар у розмірі 1501 гривню.Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби.Таким чином чоловік хотів «вирішити» питання щодо безперешкодного пропуску через державний кордон, адже він їхав зі своєю неповнолітньою донькою без дозволу від матері на її виїзд за межі України. При цьому 49-річний українець плутався у відповідях, де саме наразі знаходиться мати дитини.Прикордонники від хабара відмовились, батька з донькою через державний кордон не пропустили та повідомили співробітників Нацполіції.