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У місті на Волині автівка дрифтувала біля головної ялинки. ВІДЕО

У місті на Волині автівка дрифтувала біля головної ялинки. ВІДЕО
Ввечері 9-го січня у Володимирі-Волинському автомобіль Renault темно-синього кольору дрифтував біля головної ялинки міста.

Про це інформує Твій Володимир в інстаграмі.

Нагадаємо, нещодавно хлопець заліз на центральну ялинку Володимира-Волинського. На місцевого 21-річного "Мауглі" склали протокол за вчинення адміністративного правопорушення передбаченого ст. 173 КУпАП. Рішення про покарання молодика прийматиме суд.

Згодом з’явилось відео, як автомобіль заїхав тротуаром на площу міста.

Як повідомили БУГу, згодом порушника зловили правоохоронці.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.
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Допис, поширений Твій Володимир


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Теги: дрифт, ялинка
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