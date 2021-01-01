У місті на Волині автівка дрифтувала біля головної ялинки. ВІДЕО
Сьогодні, 11:00
Ввечері 9-го січня у Володимирі-Волинському автомобіль Renault темно-синього кольору дрифтував біля головної ялинки міста.
Про це інформує Твій Володимир в інстаграмі.
Нагадаємо, нещодавно хлопець заліз на центральну ялинку Володимира-Волинського. На місцевого 21-річного "Мауглі" склали протокол за вчинення адміністративного правопорушення передбаченого ст. 173 КУпАП. Рішення про покарання молодика прийматиме суд.
Згодом з’явилось відео, як автомобіль заїхав тротуаром на площу міста.
Як повідомили БУГу, згодом порушника зловили правоохоронці.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика.
Про це інформує Твій Володимир в інстаграмі.
Нагадаємо, нещодавно хлопець заліз на центральну ялинку Володимира-Волинського. На місцевого 21-річного "Мауглі" склали протокол за вчинення адміністративного правопорушення передбаченого ст. 173 КУпАП. Рішення про покарання молодика прийматиме суд.
Згодом з’явилось відео, як автомобіль заїхав тротуаром на площу міста.
Як повідомили БУГу, згодом порушника зловили правоохоронці.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика.
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