124 нових випадки і одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:30
За минулу добу на Волині зареєстрували 124 випадки захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.
Нові випадки хвороби виявили у:
м. Луцьк – 54
м. Нововолинськ – 5
Володимир-Волинський район — 15
Горохівський район – 11
Іваничівський район – 1
Камінь –Каширський район – 2
Ківерцівський район – 8
Ковельський район – 7
Любешівський район – 2
Луцький район – 13
Маневицький район – 5
Рожищенський район – 1
Усього станом на 10 січня в області зареєстрували 34 190 випадків коронавірусної інфекції. Одужало – 30 666 осіб (за останню добу – 131).
Летальні випадки – 536 (за останню добу – 1, в Горохівському районі).
Методом ПЛР всього обстежили 133 909 осіб, за минулу добу — 69 осіб.
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.
Нові випадки хвороби виявили у:
м. Луцьк – 54
м. Нововолинськ – 5
Володимир-Волинський район — 15
Горохівський район – 11
Іваничівський район – 1
Камінь –Каширський район – 2
Ківерцівський район – 8
Ковельський район – 7
Любешівський район – 2
Луцький район – 13
Маневицький район – 5
Рожищенський район – 1
Усього станом на 10 січня в області зареєстрували 34 190 випадків коронавірусної інфекції. Одужало – 30 666 осіб (за останню добу – 131).
Летальні випадки – 536 (за останню добу – 1, в Горохівському районі).
Методом ПЛР всього обстежили 133 909 осіб, за минулу добу — 69 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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