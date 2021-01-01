124 нових випадки і одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу





Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.



Нові випадки хвороби виявили у:

м. Луцьк – 54

м. Нововолинськ – 5

Володимир-Волинський район — 15

Горохівський район – 11

Іваничівський район – 1

Камінь –Каширський район – 2

Ківерцівський район – 8

Ковельський район – 7

Любешівський район – 2

Луцький район – 13

Маневицький район – 5

Рожищенський район – 1



Усього станом на 10 січня в області зареєстрували 34 190 випадків коронавірусної інфекції. Одужало – 30 666 осіб (за останню добу – 131).



Летальні випадки – 536 (за останню добу – 1, в Горохівському районі).



Методом ПЛР всього обстежили 133 909 осіб, за минулу добу — 69 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 124 випадки захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.Нові випадки хвороби виявили у:м. Луцьк – 54м. Нововолинськ – 5Володимир-Волинський район — 15Горохівський район – 11Іваничівський район – 1Камінь –Каширський район – 2Ківерцівський район – 8Ковельський район – 7Любешівський район – 2Луцький район – 13Маневицький район – 5Рожищенський район – 1Усього станом на 10 січня в області зареєстрували 34 190 випадків коронавірусної інфекції. Одужало – 30 666 осіб (за останню добу – 131).Летальні випадки – 536 (за останню добу – 1, в Горохівському районі).Методом ПЛР всього обстежили 133 909 осіб, за минулу добу — 69 осіб.

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