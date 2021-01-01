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124 нових випадки і одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу

124 нових випадки і одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 124 випадки захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.

Нові випадки хвороби виявили у:
м. Луцьк – 54
м. Нововолинськ – 5
Володимир-Волинський район — 15
Горохівський район – 11
Іваничівський район – 1
Камінь –Каширський район – 2
Ківерцівський район – 8
Ковельський район – 7
Любешівський район – 2
Луцький район – 13
Маневицький район – 5
Рожищенський район – 1

Усього станом на 10 січня в області зареєстрували 34 190 випадків коронавірусної інфекції. Одужало – 30 666 осіб (за останню добу – 131).

Летальні випадки – 536 (за останню добу – 1, в Горохівському районі).

Методом ПЛР всього обстежили 133 909 осіб, за минулу добу — 69 осіб.

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Теги: коронавірус, статистика, Волинь
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