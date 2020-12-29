Після гостювання у товариша переплутав дорогу: на Волині розшукали чоловіка, що блукав у лісі
Сьогодні, 10:40
9 січня військовослужбовці відділу «Дольськ» Луцького загону разом з чотирилапим напарником розшукали чоловіка, який заблукав у лісі.
Про це інформує Держприкордонслужба.
Про зниклого мешканця села Шлапань Любешівського району охоронців кордону повідомили співробітники Національної поліції. До них звернулася жінка та повідомила, що її чоловік вийшов від односельця та попрямував у бік їхнього будинку. Однак пройшло більш ніж дві години, а він додому так і не повернувся.
Прикордонники долучилися до пошуку зниклого. Службовий пес взяв слід та привів правоохоронців до лісового масиву, де вони й знайшли чоловіка.
Як з'ясувалося 32-річний чоловік гостював у товариша. Коли зібрався йти додому, переплутав напрямок руху та заблукав у лісі, де його і виявили прикордонники разом з поліцейськими. Вони ж і доправили чоловіка до місця проживання.
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Про це інформує Держприкордонслужба.
Про зниклого мешканця села Шлапань Любешівського району охоронців кордону повідомили співробітники Національної поліції. До них звернулася жінка та повідомила, що її чоловік вийшов від односельця та попрямував у бік їхнього будинку. Однак пройшло більш ніж дві години, а він додому так і не повернувся.
Прикордонники долучилися до пошуку зниклого. Службовий пес взяв слід та привів правоохоронців до лісового масиву, де вони й знайшли чоловіка.
Як з'ясувалося 32-річний чоловік гостював у товариша. Коли зібрався йти додому, переплутав напрямок руху та заблукав у лісі, де його і виявили прикордонники разом з поліцейськими. Вони ж і доправили чоловіка до місця проживання.
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