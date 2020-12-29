Після гостювання у товариша переплутав дорогу: на Волині розшукали чоловіка, що блукав у лісі

9 січня військовослужбовці відділу «Дольськ» Луцького загону разом з чотирилапим напарником розшукали чоловіка, який заблукав у лісі.Про це інформує Держприкордонслужба.Про зниклого мешканця села Шлапань Любешівського району охоронців кордону повідомили співробітники Національної поліції. До них звернулася жінка та повідомила, що її чоловік вийшов від односельця та попрямував у бік їхнього будинку. Однак пройшло більш ніж дві години, а він додому так і не повернувся.Прикордонники долучилися до пошуку зниклого. Службовий пес взяв слід та привів правоохоронців до лісового масиву, де вони й знайшли чоловіка.Як з'ясувалося 32-річний чоловік гостював у товариша. Коли зібрався йти додому, переплутав напрямок руху та заблукав у лісі, де його і виявили прикордонники разом з поліцейськими. Вони ж і доправили чоловіка до місця проживання.