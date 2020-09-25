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На Дніпропетровщині двоє дітей отримали травми через вибух запалу гранати

На Дніпропетровщині двоє дітей отримали травми через вибух запалу гранати
На Дніпропетровщині двоє дітей отримали травми у результаті вибуху запалу від ручної гранати.

Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області.

Подія сталася 9 січня близько 19:00 у смт Карнаухівка Південного району міста Кам’янське. Попередньо встановили, що під час гри у хлопців у руках вибухнув запал від ручної гранати. У результаті вибуху 14-річний та 6-річний хлопці отримали травми рук, живота та обличчя. Наразі їх обох доставили до обласної дитячої лікарні.

Вибух стався за місцем мешкання родини 6-річної дитини, де перебував у гостях підліток. За даним фактом слідчі Південного відділення поліції відкрили кримінальне провадження за двома статтями ККУ- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною). У рамках розслідування встановлять обставини злочину та походження боєприпасу.

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Теги: граната, діти, вибух
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