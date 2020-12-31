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У Володимирі посеред вулиці горів автомобіль. ВІДЕО

У Володимирі посеред вулиці горів автомобіль. ВІДЕО
На вулиці Роксолани у Володимирі-Волинському горів легковик.

Загоряння авто трапилось 10-го січня біля 11 години, інформує БУГ.

Відомо, що загоряння виникло під капотом автомобіля Volkswagen.

На місці працювали рятувальники та поліцейські.

Деталі - згодом.


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Теги: авто, пожежа
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