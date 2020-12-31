У Володимирі посеред вулиці горів автомобіль. ВІДЕО
Сьогодні, 12:45
На вулиці Роксолани у Володимирі-Волинському горів легковик.
Загоряння авто трапилось 10-го січня біля 11 години, інформує БУГ.
Відомо, що загоряння виникло під капотом автомобіля Volkswagen.
На місці працювали рятувальники та поліцейські.
Деталі - згодом.
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Загоряння авто трапилось 10-го січня біля 11 години, інформує БУГ.
Відомо, що загоряння виникло під капотом автомобіля Volkswagen.
На місці працювали рятувальники та поліцейські.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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