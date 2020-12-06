У відділеннях Укрпошти тепер можна поповнити банківську картку





Про це повідомляє



Зарахувати на картку можна суму від 50 до 4999 гривень за одну операцію.



Тарифи Укрпошти на поповнення готівки є нижчими, ніж в середньому у фінансових установах. Комісія за послугу дорівнює 1,5% від суми поповнення, але не менше 10 гривень. Умови зарахування коштів залежать від умов банку-емітента картки. Поповнити готівково можна картку з будь-якою технологією – безконтактну, з чипом чи магнітною стрічкою.



Для отримання послуги клієнту необхідно назвати оператору поштового відділення суму поповнення, мати при собі відповідну кількість готівки з урахуванням комісії, а також банківську картку, яку потрібно поповнити. Якщо картка відсутня, клієнт може здійснити операцію, вказавши оператору 16-значний номер банківської картки для поповнення.



Нагадаємо, що крім поповнення платіжної картки у відділеннях Укрпошти, клієнти також можуть зняти без комісії кошти з банківської картки Visa, MasterCard, Простір. У серпні 2019 року мешканці Львівської області першими отримали можливість знімати готівку з банківської картки в 315 автоматизованих відділеннях, а у лютому 2020 року – така послуга стала доступною у понад 3 тисячі автоматизованих відділенях Укрпошти, що обладнані POS-терміналами. Загалом через POS-термінали Укрпошти були здійснені майже 470 тисяч операцій видачі готівки з платіжних карток.



Національний поштовий оператор має 5 тисяч власних POS-терміналів для прийому платіжних карток у найбільш завантажених поштових відділеннях в обласних центрах та населених пунктах, де мешкає понад 2 тисячі жителів.



За кількістю торговельних терміналів Укрпошта входить до п’ятірки найбільших учасників платіжних систем.

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