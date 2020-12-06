У відділеннях Укрпошти тепер можна поповнити банківську картку
Сьогодні, 04:20
У понад 3 тисячах автоматизованих відділень Укрпошти, що обладнані платіжними терміналами, відтепер можна поповнити картку будь-якого українського банку платіжних систем VISA та Mastercard.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зарахувати на картку можна суму від 50 до 4999 гривень за одну операцію.
Тарифи Укрпошти на поповнення готівки є нижчими, ніж в середньому у фінансових установах. Комісія за послугу дорівнює 1,5% від суми поповнення, але не менше 10 гривень. Умови зарахування коштів залежать від умов банку-емітента картки. Поповнити готівково можна картку з будь-якою технологією – безконтактну, з чипом чи магнітною стрічкою.
Для отримання послуги клієнту необхідно назвати оператору поштового відділення суму поповнення, мати при собі відповідну кількість готівки з урахуванням комісії, а також банківську картку, яку потрібно поповнити. Якщо картка відсутня, клієнт може здійснити операцію, вказавши оператору 16-значний номер банківської картки для поповнення.
Нагадаємо, що крім поповнення платіжної картки у відділеннях Укрпошти, клієнти також можуть зняти без комісії кошти з банківської картки Visa, MasterCard, Простір. У серпні 2019 року мешканці Львівської області першими отримали можливість знімати готівку з банківської картки в 315 автоматизованих відділеннях, а у лютому 2020 року – така послуга стала доступною у понад 3 тисячі автоматизованих відділенях Укрпошти, що обладнані POS-терміналами. Загалом через POS-термінали Укрпошти були здійснені майже 470 тисяч операцій видачі готівки з платіжних карток.
Національний поштовий оператор має 5 тисяч власних POS-терміналів для прийому платіжних карток у найбільш завантажених поштових відділеннях в обласних центрах та населених пунктах, де мешкає понад 2 тисячі жителів.
За кількістю торговельних терміналів Укрпошта входить до п’ятірки найбільших учасників платіжних систем.
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Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зарахувати на картку можна суму від 50 до 4999 гривень за одну операцію.
Тарифи Укрпошти на поповнення готівки є нижчими, ніж в середньому у фінансових установах. Комісія за послугу дорівнює 1,5% від суми поповнення, але не менше 10 гривень. Умови зарахування коштів залежать від умов банку-емітента картки. Поповнити готівково можна картку з будь-якою технологією – безконтактну, з чипом чи магнітною стрічкою.
Для отримання послуги клієнту необхідно назвати оператору поштового відділення суму поповнення, мати при собі відповідну кількість готівки з урахуванням комісії, а також банківську картку, яку потрібно поповнити. Якщо картка відсутня, клієнт може здійснити операцію, вказавши оператору 16-значний номер банківської картки для поповнення.
Нагадаємо, що крім поповнення платіжної картки у відділеннях Укрпошти, клієнти також можуть зняти без комісії кошти з банківської картки Visa, MasterCard, Простір. У серпні 2019 року мешканці Львівської області першими отримали можливість знімати готівку з банківської картки в 315 автоматизованих відділеннях, а у лютому 2020 року – така послуга стала доступною у понад 3 тисячі автоматизованих відділенях Укрпошти, що обладнані POS-терміналами. Загалом через POS-термінали Укрпошти були здійснені майже 470 тисяч операцій видачі готівки з платіжних карток.
Національний поштовий оператор має 5 тисяч власних POS-терміналів для прийому платіжних карток у найбільш завантажених поштових відділеннях в обласних центрах та населених пунктах, де мешкає понад 2 тисячі жителів.
За кількістю торговельних терміналів Укрпошта входить до п’ятірки найбільших учасників платіжних систем.
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