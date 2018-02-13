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Через сильне задимлення до лісгоспу на Волині викликали рятувальників. ФОТО

Через сильне задимлення до лісгоспу на Волині викликали рятувальників. ФОТО
Ввечері 10-го січня до ДП «Володимир-Волинське лісомисливське господарство», що розташоване по вулиці Ковельській, викликали рятувальників.

Про це інформує БУГ.

На місці працював один автомобіль служби “101” з вогнеборцями. Іскри були помітні на даху, ймовірно, з комина приміщення.

Як з’ясували на місці журналісти БУГу, горіла сажа, що назбиралася у димарі будівлі. До слова, через вихідний день, працівників у лісгоспі не було.

Через сильне задимлення до лісгоспу на Волині викликали рятувальників. ФОТО
Через сильне задимлення до лісгоспу на Волині викликали рятувальників. ФОТО
Через сильне задимлення до лісгоспу на Волині викликали рятувальників. ФОТО

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Теги: Володимир-Волинський, лісгосп, задимлення, комин, надзвичайники
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