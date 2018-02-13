Через сильне задимлення до лісгоспу на Волині викликали рятувальників. ФОТО





Про це інформує



На місці працював один автомобіль служби “101” з вогнеборцями. Іскри були помітні на даху, ймовірно, з комина приміщення.



Як з’ясували на місці журналісти БУГу, горіла сажа, що назбиралася у димарі будівлі. До слова, через вихідний день, працівників у лісгоспі не було.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ввечері 10-го січня до ДП «Володимир-Волинське лісомисливське господарство», що розташоване по вулиці Ковельській, викликали рятувальників.Про це інформує БУГ На місці працював один автомобіль служби “101” з вогнеборцями. Іскри були помітні на даху, ймовірно, з комина приміщення.Як з’ясували на місці журналісти БУГу, горіла сажа, що назбиралася у димарі будівлі. До слова, через вихідний день, працівників у лісгоспі не було.

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