Через сильне задимлення до лісгоспу на Волині викликали рятувальників. ФОТО
Сьогодні, 21:49
Ввечері 10-го січня до ДП «Володимир-Волинське лісомисливське господарство», що розташоване по вулиці Ковельській, викликали рятувальників.
Про це інформує БУГ.
На місці працював один автомобіль служби “101” з вогнеборцями. Іскри були помітні на даху, ймовірно, з комина приміщення.
Як з’ясували на місці журналісти БУГу, горіла сажа, що назбиралася у димарі будівлі. До слова, через вихідний день, працівників у лісгоспі не було.
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Про це інформує БУГ.
На місці працював один автомобіль служби “101” з вогнеборцями. Іскри були помітні на даху, ймовірно, з комина приміщення.
Як з’ясували на місці журналісти БУГу, горіла сажа, що назбиралася у димарі будівлі. До слова, через вихідний день, працівників у лісгоспі не було.
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