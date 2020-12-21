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У Луцьку федерація козацького двобою за 5 років виховала 20 чемпіонів світу. ВІДЕО

У Луцьку федерація козацького двобою за 5 років виховала 20 чемпіонів світу. ВІДЕО
У результаті розвитку змішаних бойових мистецтв, у Луцьку вперше почали розвивати вільну боротьбу. У Луцьку Федерація козацького двобою в області за 5 років існування згуртувала пів тисячі спортсменів та виховала 20 чемпіонів світу.

Про це Суспільному розповів голова федерації Олександр Кулаков.

Олександр Кулаков розповідає, що на сьогодні мають результат – понад 500 людей, яких охоплює Федерація козацького двобою. З його слів, Волинь, якщо взяти саме дитячий спорт із бойових мистецтв, то в Україні є флагманом і не один рік утримує ці позиції.

Андрій Протасюк – майстер спорту України, має звання дворазового чемпіона України, чемпіона Європи та чемпіона світу з козацького двобою. Зараз передає свій досвід вихованцям. Говорить: наймолодшим на татамі – 4 роки. Один з наймолодших спортсменів тренера - Юрій Заєць. Його на тренування привів брат, уже тренується два роки. На змагання юний спортсмен їздив і здобув перемогу.

Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи №1 тренуються з вільної боротьби. Цей олімпійський вид спорту у Луцьку почали розвивати 2 роки тому, - каже тренер Володимир Шайдевич.

Чемпіон України з козацького двобою, чемпіон області з вільної боротьби Ілля Сломінський розповідає, що у його поєдинках боротьба відіграє значну роль, адже більшість перемог – у партері, а щоб це зробити – треба знати кидки, - каже чемпіон.

На досягнутому не зупинятимуться, - говорить Олександр Кулаков. Щодо вільної боротьби нині в обласному центрі діє група базової підготовки, хочуть створити спеціалізовану, а потім готуватимуться до олімпійської.

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Теги: козацький двобій, спорт, тренування, змагання
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