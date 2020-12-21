В «Амстердамі» – 1 та 2-спальні квартири від 23 000$*

від 23 000$.



Про це інформують



Нагадаємо, новий ЖК “Амстердам” зводить



Зокрема, “Інвестор” пропонує використовувати нову класифікацію квартир, якою користуються у світі: 1-кімнатна квартира означає помешкання із вітальнею та 1 спальнею; 2-кімнатна - із 2 спальнями і т.д.



Відтак, акційні ціни наразі діють на квартири із 1 та 2 спальнями (площа - 40,5 та 60,9 м2 відповідно).





Планування акційних квартир



Звернуть увагу! В “Амстердамі” наразі діє ще одна акційна пропозиція на 1-спальні квартири. Відтермінування – на 2 роки без жодних відсотків і мінімальний перший внесок від 2 500$. При цьому місячна виплата за квартиру, залежно від її площі, буде становити приблизно 950$. Більше про цю акцію можна прочитати



Які переваги чекають на майбутніх мешканців ЖК “Амстердам”?



- Нова система опалення і менші платіжки за газ. В “Амстердамі” буде власна котельня, а також - сонячні колектори, що допоможе економити енергоресурси. Крім того, відсутність котлів у кожній квартирі - це відсутність клопотів на їхнє обслуговування, безпека, а також - не буде газових труб всередині будинку.

- Стіни з натуральних матеріалів з хорошою шумоізоляцією (вперше “Інвестор” буде використовувати технологію керамоблоків).

- Зручне та нетипове планування квартир. Це також пов’язано із розведенням газових труб у багатоповерхівках, яке суттєво обмежувало планування. Відсутність газових труб дала можливість по-новому підійти до облаштування простору.

- Місця, де провести час із сусідами: на першому поверсі буде просторий хол, де можна буде випити кави, організувати спільний перегляд фільмів чи спортивних матів тощо. Поруч із ЖК - буде зона для відпочинку.





Хол у ЖК “Амстердам”



- Професійну обслуговуючу компанію, яка буде доглядати за мережами, благоустроєм і т.д. Свого часу ОСББ стали хорошою альтернативою “жекам”, проте в “Амстердамі” вирішили рухатись далі і довірити обслуговування ЖК професійній компанії.

- Безпечне проживання. Територія житлового комплексу буде закритою, матиме цілодобову охорону та відеонагляд.

- Місце для відпочинку з дітьми та занять спортом. Для ЖК “Амстердам” та ЖК “Струмочок” запланували організувати відпочинкову зону на території площею понад 4 тисячі квадратних метрів. Тут будуть майданчики для гри у волейбол та баскетбол, дитячі майданчики з сучасними ігровими елементами.





Більше цікавого про плани “Інвестора” на наступний рік - в інтерв’ю директора компанії Андрія Разумовського:







Відеозвіт із будівельного майданчика ЖК “Амстердам” та ЖК “Струмочок”

Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:



Телефон: 096 030 20 10



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У житловому комплексі “Амстердам” - квартири з 1 та 2 спальнями пропонують за спеціальними акційними цінамиПро це інформують на сайті компанії Нагадаємо, новий ЖК “Амстердам” зводить Будівельна компанія “Інвестор” у селі Струмівка поблизу Луцька. При будівництві запланували використовувати інноваційні підходи у використанні будматеріалів та технологій, а також - у плануванні.Зокрема, “Інвестор” пропонує використовувати нову класифікацію квартир, якою користуються у світі: 1-кімнатна квартира означає помешкання із вітальнею та 1 спальнею; 2-кімнатна - із 2 спальнями і т.д.Відтак, акційні ціни наразі діють на квартири із 1 та 2 спальнями (площа -там2 відповідно).Звернуть увагу! В “Амстердамі” наразі діє ще одна акційна пропозиція на 1-спальні квартири. Відтермінування – на 2 роки без жодних відсотків і мінімальний перший внесок. При цьому місячна виплата за квартиру, залежно від її площі, буде становити приблизно. Більше про цю акцію можна прочитати за посиланням В “Амстердамі” буде власна котельня, а також - сонячні колектори, що допоможе економити енергоресурси. Крім того, відсутність котлів у кожній квартирі - це відсутність клопотів на їхнє обслуговування, безпека, а також - не буде газових труб всередині будинку.(вперше “Інвестор” буде використовувати технологію керамоблоків).. Це також пов’язано із розведенням газових труб у багатоповерхівках, яке суттєво обмежувало планування. Відсутність газових труб дала можливість по-новому підійти до облаштування простору.: на першому поверсі буде просторий хол, де можна буде випити кави, організувати спільний перегляд фільмів чи спортивних матів тощо. Поруч із ЖК - буде зона для відпочинку., яка буде доглядати за мережами, благоустроєм і т.д. Свого часу ОСББ стали хорошою альтернативою “жекам”, проте в “Амстердамі” вирішили рухатись далі і довірити обслуговування ЖК професійній компанії.. Територія житлового комплексу буде закритою, матиме цілодобову охорону та відеонагляд.. Для ЖК “Амстердам” та ЖК “Струмочок” запланували організувати відпочинкову зону на території площею понад 4 тисячі квадратних метрів. Тут будуть майданчики для гри у волейбол та баскетбол, дитячі майданчики з сучасними ігровими елементами.Більше цікавого про плани “Інвестора” на наступний рік - в інтерв’ю директора компанії Андрія Разумовського: “Ми створюємо будівельну моду” Відеозвіт із будівельного майданчика ЖК “Амстердам” та ЖК “Струмочок”Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:Телефон: 096 030 20 10Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)Сайт: investor.lutsk.ua

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