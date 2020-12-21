В «Амстердамі» – 1 та 2-спальні квартири від 23 000$*
Сьогодні, 08:00
У житловому комплексі “Амстердам” - квартири з 1 та 2 спальнями пропонують за спеціальними акційними цінами від 23 000$.
Про це інформують на сайті компанії.
Нагадаємо, новий ЖК “Амстердам” зводить Будівельна компанія “Інвестор” у селі Струмівка поблизу Луцька. При будівництві запланували використовувати інноваційні підходи у використанні будматеріалів та технологій, а також - у плануванні.
Зокрема, “Інвестор” пропонує використовувати нову класифікацію квартир, якою користуються у світі: 1-кімнатна квартира означає помешкання із вітальнею та 1 спальнею; 2-кімнатна - із 2 спальнями і т.д.
Відтак, акційні ціни наразі діють на квартири із 1 та 2 спальнями (площа - 40,5 та 60,9 м2 відповідно).
Планування акційних квартир
Звернуть увагу! В “Амстердамі” наразі діє ще одна акційна пропозиція на 1-спальні квартири. Відтермінування – на 2 роки без жодних відсотків і мінімальний перший внесок від 2 500$. При цьому місячна виплата за квартиру, залежно від її площі, буде становити приблизно 950$. Більше про цю акцію можна прочитати за посиланням.
Які переваги чекають на майбутніх мешканців ЖК “Амстердам”?
- Нова система опалення і менші платіжки за газ. В “Амстердамі” буде власна котельня, а також - сонячні колектори, що допоможе економити енергоресурси. Крім того, відсутність котлів у кожній квартирі - це відсутність клопотів на їхнє обслуговування, безпека, а також - не буде газових труб всередині будинку.
- Стіни з натуральних матеріалів з хорошою шумоізоляцією (вперше “Інвестор” буде використовувати технологію керамоблоків).
- Зручне та нетипове планування квартир. Це також пов’язано із розведенням газових труб у багатоповерхівках, яке суттєво обмежувало планування. Відсутність газових труб дала можливість по-новому підійти до облаштування простору.
- Місця, де провести час із сусідами: на першому поверсі буде просторий хол, де можна буде випити кави, організувати спільний перегляд фільмів чи спортивних матів тощо. Поруч із ЖК - буде зона для відпочинку.
Хол у ЖК “Амстердам”
- Професійну обслуговуючу компанію, яка буде доглядати за мережами, благоустроєм і т.д. Свого часу ОСББ стали хорошою альтернативою “жекам”, проте в “Амстердамі” вирішили рухатись далі і довірити обслуговування ЖК професійній компанії.
- Безпечне проживання. Територія житлового комплексу буде закритою, матиме цілодобову охорону та відеонагляд.
- Місце для відпочинку з дітьми та занять спортом. Для ЖК “Амстердам” та ЖК “Струмочок” запланували організувати відпочинкову зону на території площею понад 4 тисячі квадратних метрів. Тут будуть майданчики для гри у волейбол та баскетбол, дитячі майданчики з сучасними ігровими елементами.
Більше цікавого про плани “Інвестора” на наступний рік - в інтерв’ю директора компанії Андрія Разумовського: “Ми створюємо будівельну моду”.
Відеозвіт із будівельного майданчика ЖК “Амстердам” та ЖК “Струмочок”
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують на сайті компанії.
Нагадаємо, новий ЖК “Амстердам” зводить Будівельна компанія “Інвестор” у селі Струмівка поблизу Луцька. При будівництві запланували використовувати інноваційні підходи у використанні будматеріалів та технологій, а також - у плануванні.
Зокрема, “Інвестор” пропонує використовувати нову класифікацію квартир, якою користуються у світі: 1-кімнатна квартира означає помешкання із вітальнею та 1 спальнею; 2-кімнатна - із 2 спальнями і т.д.
Відтак, акційні ціни наразі діють на квартири із 1 та 2 спальнями (площа - 40,5 та 60,9 м2 відповідно).
Планування акційних квартир
Звернуть увагу! В “Амстердамі” наразі діє ще одна акційна пропозиція на 1-спальні квартири. Відтермінування – на 2 роки без жодних відсотків і мінімальний перший внесок від 2 500$. При цьому місячна виплата за квартиру, залежно від її площі, буде становити приблизно 950$. Більше про цю акцію можна прочитати за посиланням.
Які переваги чекають на майбутніх мешканців ЖК “Амстердам”?
- Нова система опалення і менші платіжки за газ. В “Амстердамі” буде власна котельня, а також - сонячні колектори, що допоможе економити енергоресурси. Крім того, відсутність котлів у кожній квартирі - це відсутність клопотів на їхнє обслуговування, безпека, а також - не буде газових труб всередині будинку.
- Стіни з натуральних матеріалів з хорошою шумоізоляцією (вперше “Інвестор” буде використовувати технологію керамоблоків).
- Зручне та нетипове планування квартир. Це також пов’язано із розведенням газових труб у багатоповерхівках, яке суттєво обмежувало планування. Відсутність газових труб дала можливість по-новому підійти до облаштування простору.
- Місця, де провести час із сусідами: на першому поверсі буде просторий хол, де можна буде випити кави, організувати спільний перегляд фільмів чи спортивних матів тощо. Поруч із ЖК - буде зона для відпочинку.
Хол у ЖК “Амстердам”
- Професійну обслуговуючу компанію, яка буде доглядати за мережами, благоустроєм і т.д. Свого часу ОСББ стали хорошою альтернативою “жекам”, проте в “Амстердамі” вирішили рухатись далі і довірити обслуговування ЖК професійній компанії.
- Безпечне проживання. Територія житлового комплексу буде закритою, матиме цілодобову охорону та відеонагляд.
- Місце для відпочинку з дітьми та занять спортом. Для ЖК “Амстердам” та ЖК “Струмочок” запланували організувати відпочинкову зону на території площею понад 4 тисячі квадратних метрів. Тут будуть майданчики для гри у волейбол та баскетбол, дитячі майданчики з сучасними ігровими елементами.
Більше цікавого про плани “Інвестора” на наступний рік - в інтерв’ю директора компанії Андрія Разумовського: “Ми створюємо будівельну моду”.
Відеозвіт із будівельного майданчика ЖК “Амстердам” та ЖК “Струмочок”
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В «Амстердамі» – 1 та 2-спальні квартири від 23 000$*
Сьогодні, 08:00
У Києві, попри карантин, дозволили роботу ковзанок
Сьогодні, 07:14
Амбулаторія, ремонт дороги, освітлення: громада на Волині активно розвивається. ФОТО
Сьогодні, 06:24
Волинська лікарка розвінчала міфи про вплив гаджетів на зір
Сьогодні, 05:21
У відділеннях Укрпошти тепер можна поповнити банківську картку
Сьогодні, 04:20