Локдаун: як працюватиме Центральний ринок у Луцьку





Це стосується виключно продуктових рядів. Про це



Зокрема, зазначають, що лучани матимуть змогу закупити продукти на ринку, окрім понеділка. Адміністрація ринку просить дотримуватися правил карантину.



До слова, в Україні 8 січня почали діяти посилені карантинні обмеження, запроваджені до 24 січня включно з метою запобігання поширенню хвороби COVID-19.

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