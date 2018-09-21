Волинь лідирує у виробництві соусів та майонезу





Про це



«Харчова промисловість є основною переробною ланкою агропромислового комплексу Волині. В області виробляється достатньо продовольства для забезпечення здорового харчування. Виробники харчових продуктів області вносять чималий внесок у виробництво промислової продукції в Україні», — зазначається в повідомленні.



У Департаменті агропромислового розвитку Волинської ОДА повідомляють, що індекс виробництва харчових продуктів, напоїв за січень-жовтень 2020 року порівняно з відповідним періодом до минулого року становив 99,3% (по Україні — 98,2%).



За січень-жовтень у 2020 році реалізували продукції виробництва харчових продуктів, напоїв (у відпускних цінах без ПДВ і акцизу) на суму 6,5 млрд грн, що складає 25,9% у загальному обсязі реалізованої промислової продукції регіону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Не один рік частка Волині переважає у загальнодержавних обсягах із виробництва кетчупу і соусів томатних, гірчиці готової, майонезу, соусів.Про це AgroPortal.ua повідомили в Департаменті агропромислового розвитку Волинської ОДА.«Харчова промисловість є основною переробною ланкою агропромислового комплексу Волині. В області виробляється достатньо продовольства для забезпечення здорового харчування. Виробники харчових продуктів області вносять чималий внесок у виробництво промислової продукції в Україні», — зазначається в повідомленні.У Департаменті агропромислового розвитку Волинської ОДА повідомляють, що індекс виробництва харчових продуктів, напоїв за січень-жовтень 2020 року порівняно з відповідним періодом до минулого року становив 99,3% (по Україні — 98,2%).За січень-жовтень у 2020 році реалізували продукції виробництва харчових продуктів, напоїв (у відпускних цінах без ПДВ і акцизу) на суму 6,5 млрд грн, що складає 25,9% у загальному обсязі реалізованої промислової продукції регіону.

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