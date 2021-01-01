Винуватець смертельної аварії на Волині відбувся умовним





Про це йдеться у вироку Горохівського районного суду Волинської області, пише



Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 3 вересня минулого року у селі Шклинь Горохівського району. Так, водій AUDI 200 з причепом, рухаючись трасою «Луцьк-Радехів-Львів», виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з тягачем DAF 95430. Відзначимо, що водій Audi порушив правила перевезення вантажу, що призвело до порушення стійкості транспортного засобу.



Від отриманих травм пасажир легковика 1976 року народження помер на місці ДТП.



У суді обвинувачений повністю визнав свою вину та просив суворо його не карати. Потерпіла хочу суд і не з’явилася, але у поданому клопотанні зазначила, що жодних претензій до обвинуваченого не має, просила не позбавляти його волі та права керування транспортними засобами.



Суд врахував думку жінки, змінивши реальний строк за ґратами на п’ять років трьома роками умовно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водій Audi, який став винуватцем смертельної ДТП на Волині, зіткнувшись на зустрічній смузі з тягачем, отримав умовне покарання.Про це йдеться у вироку Горохівського районного суду Волинської області, пише ІА Волинські новини Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 3 вересня минулого року у селі Шклинь Горохівського району. Так, водій AUDI 200 з причепом, рухаючись трасою «Луцьк-Радехів-Львів», виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з тягачем DAF 95430. Відзначимо, що водій Audi порушив правила перевезення вантажу, що призвело до порушення стійкості транспортного засобу.Від отриманих травм пасажир легковика 1976 року народження помер на місці ДТП.У суді обвинувачений повністю визнав свою вину та просив суворо його не карати. Потерпіла хочу суд і не з’явилася, але у поданому клопотанні зазначила, що жодних претензій до обвинуваченого не має, просила не позбавляти його волі та права керування транспортними засобами.Суд врахував думку жінки, змінивши реальний строк за ґратами на п’ять років трьома роками умовно.

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