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Амбулаторія, ремонт дороги, освітлення: громада на Волині активно розвивається. ФОТО

Амбулаторія, ремонт дороги, освітлення: громада на Волині активно розвивається. ФОТО
В Шацькій громаді тривають роботи з капітального ремонту автомобільної дороги місцевого значення Шацьк-Залісся-Грабове-Старовойтове.

Про це інформують на сайті Шацької ОТГ.

«Це дорога, яка наближає нас до основної мети – будівництва автопереходу з Польщею», – наголосив на важливості проєкту очільник громади Сергій Карпук.

В межах національного проєкту «Велике будівництво» триває ремонт дороги Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин, яка веде до туристичного «магніту» області – Шацьких озер. Минулого року стартували ремонтні роботи на території Шацької громади на 9 кілометрах автошляху, які цьогоріч планують завершити. В межах цього проєкту в інше місце перенесуть автобусну зупинку, оскільки нинішня функціонує з порушеннями.

Амбулаторія, ремонт дороги, освітлення: громада на Волині активно розвивається. ФОТО
Амбулаторія, ремонт дороги, освітлення: громада на Волині активно розвивається. ФОТО

На перехресті вулиць Шацька, 50 років Перемоги і Степана Шковороди встановлять світлофор та облаштують відповідну інфраструктуру.

Найближчим часом, за сприятливої погоди, розпочнуться роботи з поточного середнього ремонту на автомобільній дорозі Шацьк-Вілиця-Прип’ять-Любохини. В минулому році за кошти районного бюджету провели експертизу. Під час тендеру визначили переможця, яким стало ТзОВ «Луцькавтодор-сервіс».

В селі Пульмо триває капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини, вартість проведення робіт – 6 млн. 896 тис. Після ремонту, який планують завершити в 2021 році, медичний заклад буде відповідати всім сучасним вимогам.

Амбулаторія, ремонт дороги, освітлення: громада на Волині активно розвивається. ФОТО

На ремонт внутрішньогосподарської меліоративної системи в селі Світязь громаді вдалося залучити кошти з обласного бюджету. Після того, як надійдуть фінанси, проєкт повністю реалізують, що дасть можливість покращити ситуацію із наповнюваністю водойм Шацького поозер’я, зокрема його перлини – Світязя.

В селі Світязь побудували мережу освітлення по вулицях 8 Березня, Незалежності, в Підманові – по вулицях Володимира Хомича і Незалежності. Також у Світязі розробили проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію освітлення по вулиці Линівська.

В Піщі провели благоустрій кладовища, обклали облицювальною плиткою сходи в сільському Будинку культури. В Ростані також почали ремонтувати приміщення СБК, цьогоріч там планують покласти на підлозі плитку. В дитсадку села Пулемець облаштували санвузли, а на території побудували господарську споруду.

Амбулаторія, ремонт дороги, освітлення: громада на Волині активно розвивається. ФОТО
Амбулаторія, ремонт дороги, освітлення: громада на Волині активно розвивається. ФОТО
Амбулаторія, ремонт дороги, освітлення: громада на Волині активно розвивається. ФОТО

В смт Шацьк, села Мельники та Положеве закупили контейнери для роздільного збору сміття, які встановлять відразу, як тільки обладнають під них майданчики.

В планах на нинішній рік – завершити розпочаті проєкти і приступити до реалізації нових, важливих і корисних для громади.

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Теги: Шацька ОТГ, дорога, ремонт, амбулаторія, дитсадок, меліоративна система
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