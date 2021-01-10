вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Голова Тернопільської ОДА вдруге інфікувався коронавірусом

Голова Тернопільської ОДА вдруге інфікувався коронавірусом
Голова Тернопільської обласної адміністрації Володимир Труш вдруге захворів на COVID-19.

Про це повідомляє Еспресо.

"Не думав, що це повториться. Але сьогодні знову отримав позитивний тест на COVID. Тепер у мене точно нема сумнівів, що інфікуватися можна повторно. Попереднього разу хворобу переніс важко. З власного досвіду знаю, що це не жарти і не вигадки. Це більш, ніж серйозно", - наголосив Труш.

Він закликав усіх ставитися до карантинних обмежень відповідально.

"Для їх введення є вагомі підстави, а саме – високий ризик зростання захворюваності, адже у період свят багато людей контактували між собою. Якщо ми зараз не локалізуємо інфекцію, за два-три тижні наслідки можуть бути критичними", - переконаний Труш.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир Труш, коронавірус, Тернопільська ОДА
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
10 улюблених історій про людей від ВолиньPost у 2020-му
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Голова Тернопільської ОДА вдруге інфікувався коронавірусом
Сьогодні, 02:39
У кількох областях України відбулися акції протесту проти підвищення комунальних тарифів
Сьогодні, 01:30
Винуватець смертельної аварії на Волині відбувся умовним
Сьогодні, 00:42
11 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Японії виявили ще один варіант коронавірусу
10 січень, 23:30
Схожі новини
У Японії виявили ще один варіант коронавірусу У Японії виявили ще один варіант коронавірусу
10 січень, 23:30
124 нових випадки і одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу 124 нових випадки і одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
10 січень, 10:30
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
10 січень, 09:07
Платна вакцинація від COVID-19 буде, але не відразу, − Віктор Ляшко Платна вакцинація від COVID-19 буде, але не відразу, − Віктор Ляшко
10 січень, 05:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Голова Тернопільської ОДА вдруге інфікувався коронавірусом
Сьогодні, 02:39
 0
У кількох областях України відбулися акції протесту проти підвищення комунальних тарифів
Сьогодні, 01:30
 0
Винуватець смертельної аварії на Волині відбувся умовним
Сьогодні, 00:42
 0
11 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Японії виявили ще один варіант коронавірусу
10 січень, 23:30
 0
Медіа
відео
1/8