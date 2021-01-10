Голова Тернопільської ОДА вдруге інфікувався коронавірусом
Сьогодні, 02:39
Голова Тернопільської обласної адміністрації Володимир Труш вдруге захворів на COVID-19.
Про це повідомляє Еспресо.
"Не думав, що це повториться. Але сьогодні знову отримав позитивний тест на COVID. Тепер у мене точно нема сумнівів, що інфікуватися можна повторно. Попереднього разу хворобу переніс важко. З власного досвіду знаю, що це не жарти і не вигадки. Це більш, ніж серйозно", - наголосив Труш.
Він закликав усіх ставитися до карантинних обмежень відповідально.
"Для їх введення є вагомі підстави, а саме – високий ризик зростання захворюваності, адже у період свят багато людей контактували між собою. Якщо ми зараз не локалізуємо інфекцію, за два-три тижні наслідки можуть бути критичними", - переконаний Труш.
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Про це повідомляє Еспресо.
"Не думав, що це повториться. Але сьогодні знову отримав позитивний тест на COVID. Тепер у мене точно нема сумнівів, що інфікуватися можна повторно. Попереднього разу хворобу переніс важко. З власного досвіду знаю, що це не жарти і не вигадки. Це більш, ніж серйозно", - наголосив Труш.
Він закликав усіх ставитися до карантинних обмежень відповідально.
"Для їх введення є вагомі підстави, а саме – високий ризик зростання захворюваності, адже у період свят багато людей контактували між собою. Якщо ми зараз не локалізуємо інфекцію, за два-три тижні наслідки можуть бути критичними", - переконаний Труш.
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