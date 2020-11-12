У Києві, попри карантин, дозволили роботу ковзанок





Про це повідомляє Держпродспоживслужба у м. Києві у



Роботу ковзанок дозволили з дотриманням карантинних вимог.



"Організатори ковзанок та атракціонів на відкритому повітрі у місцях святкувань повинні забезпечити дотримання дистанції між відвідувачами у 1,5 м та не допускати на ігрові майданчики більше 20 осіб", - йдеться в повідомленні.



Водночас, у Держпродспоживслужбі нагадали, що на час локдауну діє заборона на проведення святкових концертів, ярмарків, у тому числі продуктових. На святкових локаціях торгівля продуктами, як-то сандвічі, глінтвейн, та непродовольчими товарами зупиняється.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У столиці, попри запровадження з 8 січня жорстких карантинних обмежень, дозволили роботу ковзанок.Про це повідомляє Держпродспоживслужба у м. Києві у facebook Роботу ковзанок дозволили з дотриманням карантинних вимог."Організатори ковзанок та атракціонів на відкритому повітрі у місцях святкувань повинні забезпечити дотримання дистанції між відвідувачами у 1,5 м та не допускати на ігрові майданчики більше 20 осіб", - йдеться в повідомленні.Водночас, у Держпродспоживслужбі нагадали, що на час локдауну діє заборона на проведення святкових концертів, ярмарків, у тому числі продуктових. На святкових локаціях торгівля продуктами, як-то сандвічі, глінтвейн, та непродовольчими товарами зупиняється.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію