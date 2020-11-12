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У Києві, попри карантин, дозволили роботу ковзанок

У Києві, попри карантин, дозволили роботу ковзанок
У столиці, попри запровадження з 8 січня жорстких карантинних обмежень, дозволили роботу ковзанок.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба у м. Києві у facebook.

Роботу ковзанок дозволили з дотриманням карантинних вимог.

"Організатори ковзанок та атракціонів на відкритому повітрі у місцях святкувань повинні забезпечити дотримання дистанції між відвідувачами у 1,5 м та не допускати на ігрові майданчики більше 20 осіб", - йдеться в повідомленні.

Водночас, у Держпродспоживслужбі нагадали, що на час локдауну діє заборона на проведення святкових концертів, ярмарків, у тому числі продуктових. На святкових локаціях торгівля продуктами, як-то сандвічі, глінтвейн, та непродовольчими товарами зупиняється.


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Теги: Київ, ковзанка, карантин
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