У Києві, попри карантин, дозволили роботу ковзанок
Сьогодні, 07:14
У столиці, попри запровадження з 8 січня жорстких карантинних обмежень, дозволили роботу ковзанок.
Про це повідомляє Держпродспоживслужба у м. Києві у facebook.
Роботу ковзанок дозволили з дотриманням карантинних вимог.
"Організатори ковзанок та атракціонів на відкритому повітрі у місцях святкувань повинні забезпечити дотримання дистанції між відвідувачами у 1,5 м та не допускати на ігрові майданчики більше 20 осіб", - йдеться в повідомленні.
Водночас, у Держпродспоживслужбі нагадали, що на час локдауну діє заборона на проведення святкових концертів, ярмарків, у тому числі продуктових. На святкових локаціях торгівля продуктами, як-то сандвічі, глінтвейн, та непродовольчими товарами зупиняється.
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Про це повідомляє Держпродспоживслужба у м. Києві у facebook.
Роботу ковзанок дозволили з дотриманням карантинних вимог.
"Організатори ковзанок та атракціонів на відкритому повітрі у місцях святкувань повинні забезпечити дотримання дистанції між відвідувачами у 1,5 м та не допускати на ігрові майданчики більше 20 осіб", - йдеться в повідомленні.
Водночас, у Держпродспоживслужбі нагадали, що на час локдауну діє заборона на проведення святкових концертів, ярмарків, у тому числі продуктових. На святкових локаціях торгівля продуктами, як-то сандвічі, глінтвейн, та непродовольчими товарами зупиняється.
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