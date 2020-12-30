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У кількох областях України відбулися акції протесту проти підвищення комунальних тарифів

У кількох областях України відбулися акції протесту проти підвищення комунальних тарифів
Одразу в кількох областях України відбулися мітинги проти підвищення комунальних тарифів. На акції протесту вийшли в Харкові, Миколаєві, Полтаві та Кривому Розі.

Про це інформує Громадське.

Як повідомляє видання Depo.Харків, на Харківщині близько 50 людей перекрили дорогу в смт. Високий Харківського району.

Учасники мітингу постійно ходили пішохідним переходом та раз на 15 хвилин пропускали машини. Водночас спецтранспорт пропускали безперешкодно.

Акція протесту відбулася біля посту правоохоронців, на місці за громадським порядком слідкували 15 працівників поліції.

Пізніше учасники акції також вийшли з плакатами під будівлю міської ради Харкова.

У Миколаєві біля входу в будівлю міської ради зібралося понад 100 місцевих жителів, повідомляє видання «Новости N». Протестувальники вимагали від влади не підвищувати ціни на комунальні послуги. Від міськради мітингувальники рушили до Інгульського мосту, щоб перекрити рух. Там правоохоронці розігнали демонстрантів.



У Кривому Розі місцеві жителі під будівлею міськради вимагали від влади зберегти тарифи, які діяли до 1 січня 2021 року.

У Полтаві акція протесту відбувалась на вул. Київське Шосе, у зв'язку з чим правоохоронці частково обмежили рух трасою Київ-Харків в межах міста.

Як повідомляє видання «Полтавщина», місцеві жителі перекрили дорогу, крокуючи пішохідним переходом. У суботу, 9 січня, акція протесту також відбувалась на площі перед Полтавською ОДА та поблизу міськради Полтави.

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Теги: тариф, протест
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