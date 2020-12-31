Коронавірус за минулу добу: МОЗ оприлюднило статистику
Сьогодні, 08:40
4 288 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 11 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 133 дитини та 184 медпрацівники.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 11 січня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 372 особи;
летальних випадків – 68;
одужало – 4 819 осіб;
здійснили тестувань за добу – 16 061 (зокрема методом ПЛР – 12 043, методом ІФА – 4 018).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 119 314 осіб;
одужало – 796 417 осіб;
летальних випадків – 19 835;
провели ПЛР-тестувань – 5 781 951.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (458), м. Київ (371), Київській (365), Одеській (312) та Миколаївській (293) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 371 випадок;
Вінницька область – 97 випадків;
Волинська область – 103 випадки;
Дніпропетровська область – 243 випадки;
Донецька область – 153 випадки;
Житомирська область – 120 випадків;
Закарпатська область – 44 випадки;
Запорізька область – 458 випадків;
Івано-Франківська область – 92 випадки;
Київська область – 365 випадків;
Кіровоградська область – 12 випадків;
Луганська область – 140 випадків;
Львівська область – 160 випадків;
Миколаївська область – 293 випадки;
Одеська область – 312 випадків;
Полтавська область – 217 випадків;
Рівненська область – 88 випадків;
Сумська область – 160 випадків;
Тернопільська область – 103 випадки;
Харківська область – 96 випадків;
Херсонська область – 159 випадків;
Хмельницька область – 41 випадок;
Черкаська область – 229 випадків;
Чернівецька область – 153 випадки;
Чернігівська область – 79 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 11 січня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 372 особи;
летальних випадків – 68;
одужало – 4 819 осіб;
здійснили тестувань за добу – 16 061 (зокрема методом ПЛР – 12 043, методом ІФА – 4 018).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 119 314 осіб;
одужало – 796 417 осіб;
летальних випадків – 19 835;
провели ПЛР-тестувань – 5 781 951.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (458), м. Київ (371), Київській (365), Одеській (312) та Миколаївській (293) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 371 випадок;
Вінницька область – 97 випадків;
Волинська область – 103 випадки;
Дніпропетровська область – 243 випадки;
Донецька область – 153 випадки;
Житомирська область – 120 випадків;
Закарпатська область – 44 випадки;
Запорізька область – 458 випадків;
Івано-Франківська область – 92 випадки;
Київська область – 365 випадків;
Кіровоградська область – 12 випадків;
Луганська область – 140 випадків;
Львівська область – 160 випадків;
Миколаївська область – 293 випадки;
Одеська область – 312 випадків;
Полтавська область – 217 випадків;
Рівненська область – 88 випадків;
Сумська область – 160 випадків;
Тернопільська область – 103 випадки;
Харківська область – 96 випадків;
Херсонська область – 159 випадків;
Хмельницька область – 41 випадок;
Черкаська область – 229 випадків;
Чернівецька область – 153 випадки;
Чернігівська область – 79 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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