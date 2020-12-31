Коронавірус за минулу добу: МОЗ оприлюднило статистику





Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 11 січня.



Також за минулу добу:



госпіталізували – 1 372 особи;

летальних випадків – 68;

одужало – 4 819 осіб;

здійснили тестувань за добу – 16 061 (зокрема методом ПЛР – 12 043, методом ІФА – 4 018).



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 1 119 314 осіб;

одужало – 796 417 осіб;

летальних випадків – 19 835;

провели ПЛР-тестувань – 5 781 951.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (458), м. Київ (371), Київській (365), Одеській (312) та Миколаївській (293) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 371 випадок;

Вінницька область – 97 випадків;

Волинська область – 103 випадки;

Дніпропетровська область – 243 випадки;

Донецька область – 153 випадки;

Житомирська область – 120 випадків;

Закарпатська область – 44 випадки;

Запорізька область – 458 випадків;

Івано-Франківська область – 92 випадки;

Київська область – 365 випадків;

Кіровоградська область – 12 випадків;

Луганська область – 140 випадків;

Львівська область – 160 випадків;

Миколаївська область – 293 випадки;

Одеська область – 312 випадків;

Полтавська область – 217 випадків;

Рівненська область – 88 випадків;

Сумська область – 160 випадків;

Тернопільська область – 103 випадки;

Харківська область – 96 випадків;

Херсонська область – 159 випадків;

Хмельницька область – 41 випадок;

Черкаська область – 229 випадків;

Чернівецька область – 153 випадки;

Чернігівська область – 79 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 4 288 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 11 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 133 дитини та 184 медпрацівники.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 11 січня.Також за минулу добу:госпіталізували – 1 372 особи;летальних випадків – 68;одужало – 4 819 осіб;здійснили тестувань за добу – 16 061 (зокрема методом ПЛР – 12 043, методом ІФА – 4 018).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 119 314 осіб;одужало – 796 417 осіб;летальних випадків – 19 835;провели ПЛР-тестувань – 5 781 951.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (458), м. Київ (371), Київській (365), Одеській (312) та Миколаївській (293) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 371 випадок;Вінницька область – 97 випадків;Волинська область – 103 випадки;Дніпропетровська область – 243 випадки;Донецька область – 153 випадки;Житомирська область – 120 випадків;Закарпатська область – 44 випадки;Запорізька область – 458 випадків;Івано-Франківська область – 92 випадки;Київська область – 365 випадків;Кіровоградська область – 12 випадків;Луганська область – 140 випадків;Львівська область – 160 випадків;Миколаївська область – 293 випадки;Одеська область – 312 випадків;Полтавська область – 217 випадків;Рівненська область – 88 випадків;Сумська область – 160 випадків;Тернопільська область – 103 випадки;Харківська область – 96 випадків;Херсонська область – 159 випадків;Хмельницька область – 41 випадок;Черкаська область – 229 випадків;Чернівецька область – 153 випадки;Чернігівська область – 79 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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