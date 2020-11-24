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Кондитерка з Волині створює десерти у формі орлів, баянів та унікальні «цитрусові» тістечка

Кондитерка з Волині створює десерти у формі орлів, баянів та унікальні «цитрусові» тістечка
Ірина Кулик з Любешева завжди любила тішити своїх домашніх смачною випічкою, а в другій декретній відпустці зайнялася солодкою справою професійно.

Десерти у формі орлів, ведмедів, баянів, валіз із грошима, машин, або пишні квіткові композиції – кондитерка обожнює творчі виклики і експерименти. Її фішка – тематичні торт і «цитрусові» тістечка. Так, «мандаринки» і «лимони» у її виконанні ніяк не відрізниш від справжніх фруктів, пише Полісся.

Любешівчанка пече вже три роки. Каже, великою мірою — це заслуга чоловіка, який дав поштовх до самовдосконалення і підтримував. За цей час пройшла кілька майстер-класів, а тепер вже до неї люди просяться на навчання. І не дивно, адже Ірина самостійно варить усі наповнювачі, карамель, готує прошарки, використовує для цього тільки домашні фрукти, а ще розробила 25 власних начинок і рецепт пісного торта.
Кондитерка з Волині створює десерти у формі орлів, баянів та унікальні «цитрусові» тістечка

Святкові фрукти майстриня випічки придумала для сім’ї і готує за власним рецептом. За основу взяла популярне тістечко «картопля» зі згущеним молоком (для «мандаринів») та апельсиновий курд («лимони»), а верх десертів покрила мигдалевою шкуркою марципан. Такі ласощі не тільки візуально «копіюють» популярні взимку плоди, але й закохують в себе цитрусовими нотками смаку і неймовірно ніжним ароматом. Ясна річ, їх поява стала кондитерським вибухом.
Кондитерка з Волині створює десерти у формі орлів, баянів та унікальні «цитрусові» тістечка

– Чесно скажу, що солодке не люблю, але свої «мандаринки» та «лимони» обожнюю і залюбки куштую. Вони дуже швидко стали фаворитами справжніх ласунів, – зізнається вигадниця десертів. – За час свого дорослішання, як кондитер, я зрозуміла, що мені необхідно для роботи, а що зайве, тож всі рецепти перероблюю по-своєму. Насправді люблю експериментувати і оживаю, коли роблю новий тематичний торт чи ліплю цукрові квіти.
Кондитерка з Волині створює десерти у формі орлів, баянів та унікальні «цитрусові» тістечка

Ірина Кулик налаштована постійно вчитися і прагнути кращого, бо для неї солодка справа – це не ремісництво, а мистецтво.

Іванна ВЕЛИЧКО, смт. Любешів
Кондитерка з Волині створює десерти у формі орлів, баянів та унікальні «цитрусові» тістечка

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Теги: їжа, солодощі, кондитер, Любешів
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