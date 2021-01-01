На Волині пізно увечері горіло людське житло





Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.



Інформуть, що о 23:38 силами рятувальників 10-ої Державної пожежно-рятувальної частини та 24-го Державного пожежно-рятувального поста пожежа була ліквідована.



Завдяки оперативному реагування підрозділів ДСНС вдалося врятувати будівлю від знищення вогнем – пожежею знищена покрівля та перекриття на незначній площі. Імовірно, вогонь спалахнув внаслідок порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.



До слова, загалом 10 січня працівники пожежно-рятувальних підрозділів Волинської області ліквідували 4 пожежі, що трапилися у місті Володимирі-Волинському, Старовижівському та Любомльському районах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 10 січня, о 22:44 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Римачі Любомльського району.Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.Інформуть, що о 23:38 силами рятувальників 10-ої Державної пожежно-рятувальної частини та 24-го Державного пожежно-рятувального поста пожежа була ліквідована.Завдяки оперативному реагування підрозділів ДСНС вдалося врятувати будівлю від знищення вогнем – пожежею знищена покрівля та перекриття на незначній площі. Імовірно, вогонь спалахнув внаслідок порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.До слова, загалом 10 січня працівники пожежно-рятувальних підрозділів Волинської області ліквідували 4 пожежі, що трапилися у місті Володимирі-Волинському, Старовижівському та Любомльському районах.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію