вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У районі на Волині за день сталося дві пожежі

У районі на Волині за день сталося дві пожежі
Учора, 10 січня, у Старовижівському районі рятувальники ліквідували 2 пожежі у житловому секторі.

Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.

Зокрема, інформують, що рятувальники 16-ої Державної пожежно-рятувальної частини та працівники місцевих пожежних команд сіл Глухи та Дубечне ліквідували пожежу у селі Глухи в дерев’яній господарській споруді, наповненій сіном. Імовірно, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Натомість у селі Смідин рятувальники разом з працівниками МПО приборкали пожежу в приватній дерев’яній бані, що, за попередніми даними, спричинена недоліками конструкцій та порушенням правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

Нагадаємо, цього ж дня надзвичайники врятували людське житло у селі Римачі Любомльського району.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, баня, сіно
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Локдаун: як працюють луцькі «Нова Лінія» та «Епіцентр». ФОТО
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
10 улюблених історій про людей від ВолиньPost у 2020-му
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скасовані вистави та заборонені товари: як живе Луцьк під час локдауну. ВІДЕО
Сьогодні, 19:23
Де у Луцьку не буде світла завтра, 12 січня
Сьогодні, 19:00
У районі на Волині за день сталося дві пожежі
Сьогодні, 18:47
Телефонні шахраї «кинули» на гроші 5-х волинян
Сьогодні, 18:19
На «Ягодині» попередили спробу приховати товар на 136 000 євро
Сьогодні, 17:55
Схожі новини
На Волині горіли три стоги сіна На Волині горіли три стоги сіна
29 грудень, 2020, 10:03
На Волині горіли баня і котельня На Волині горіли баня і котельня
26 жовтень, 2020, 12:58
У селі на Волині пожежа знищила 3 тонни сіна У селі на Волині пожежа знищила 3 тонни сіна
29 вересень, 2020, 17:40
Через кинутий недопалок у селі поблизу Луцька – пожежа. ФОТО Через кинутий недопалок у селі поблизу Луцька – пожежа. ФОТО
30 серпень, 2020, 22:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 12 січня
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині зіткнулися два буси, один з них злетів у кювет. ВІДЕО
Сьогодні, 19:36
 0
Скасовані вистави та заборонені товари: як живе Луцьк під час локдауну. ВІДЕО
Сьогодні, 19:23
 0
Де у Луцьку не буде світла завтра, 12 січня
Сьогодні, 19:00
 0
У районі на Волині за день сталося дві пожежі
Сьогодні, 18:47
 0
Медіа
відео
1/8