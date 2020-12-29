У районі на Волині за день сталося дві пожежі

Учора, 10 січня, у Старовижівському районі рятувальники ліквідували 2 пожежі у житловому секторі.Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.Зокрема, інформують, що рятувальники 16-ої Державної пожежно-рятувальної частини та працівники місцевих пожежних команд сіл Глухи та Дубечне ліквідували пожежу у селі Глухи в дерев’яній господарській споруді, наповненій сіном. Імовірно, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.Натомість у селі Смідин рятувальники разом з працівниками МПО приборкали пожежу в приватній дерев’яній бані, що, за попередніми даними, спричинена недоліками конструкцій та порушенням правил монтажу нагрівальних печей та димарів.Нагадаємо, цього ж дня надзвичайники