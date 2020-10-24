11 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:00
11 січня християни східного обряду вшановують пам'ять 14 тисяч немовлят, яких у Вифлеємі стратив цар Ірод, бажаючи вбити новонародженого Ісуса Христа.
Про це інформує 24 канал.
Іменини сьогодні святкують: Марко, Іван, Тадей, Георгій, Веніамін.
Прикмети
Вночі мерехтять зірки - будуть сильні морози.
Сніг падає великими пластівцями — незабаром потеплішає і все буде танути.
Якщо сьогодні тепло, то весна буде ранньою і теплою.
Якщо вітер дме з північного боку, а хмар немає — бути скоро сильного морозу.
Що не можна робити 11 січня
Дітям сьогодні категорично заборонено виходити з дому. Вважається, що сьогодні за ними полюватимуть злі сили.
Нині не можна кричати на дітей.
Не варто й дорослим виходити з дому опісля заходу сонця, бо є ймовірність потрапити у халепу.
Що можна робити 11 січня
В цей день матерям необхідно піти до церкви і помолитись за своїх дітей.
Проведіть день у родинному колі. 11 січня є прекрасною нагодою налагодити стосунки зі всіма членами сім'ї.
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Про це інформує 24 канал.
Іменини сьогодні святкують: Марко, Іван, Тадей, Георгій, Веніамін.
Прикмети
Вночі мерехтять зірки - будуть сильні морози.
Сніг падає великими пластівцями — незабаром потеплішає і все буде танути.
Якщо сьогодні тепло, то весна буде ранньою і теплою.
Якщо вітер дме з північного боку, а хмар немає — бути скоро сильного морозу.
Що не можна робити 11 січня
Дітям сьогодні категорично заборонено виходити з дому. Вважається, що сьогодні за ними полюватимуть злі сили.
Нині не можна кричати на дітей.
Не варто й дорослим виходити з дому опісля заходу сонця, бо є ймовірність потрапити у халепу.
Що можна робити 11 січня
В цей день матерям необхідно піти до церкви і помолитись за своїх дітей.
Проведіть день у родинному колі. 11 січня є прекрасною нагодою налагодити стосунки зі всіма членами сім'ї.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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