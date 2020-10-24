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11 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

11 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
11 січня християни східного обряду вшановують пам'ять 14 тисяч немовлят, яких у Вифлеємі стратив цар Ірод, бажаючи вбити новонародженого Ісуса Христа.

Про це інформує 24 канал.

Іменини сьогодні святкують: Марко, Іван, Тадей, Георгій, Веніамін.

Прикмети

Вночі мерехтять зірки - будуть сильні морози.

Сніг падає великими пластівцями — незабаром потеплішає і все буде танути.

Якщо сьогодні тепло, то весна буде ранньою і теплою.

Якщо вітер дме з північного боку, а хмар немає — бути скоро сильного морозу.

Що не можна робити 11 січня

Дітям сьогодні категорично заборонено виходити з дому. Вважається, що сьогодні за ними полюватимуть злі сили.

Нині не можна кричати на дітей.

Не варто й дорослим виходити з дому опісля заходу сонця, бо є ймовірність потрапити у халепу.

Що можна робити 11 січня

В цей день матерям необхідно піти до церкви і помолитись за своїх дітей.

Проведіть день у родинному колі. 11 січня є прекрасною нагодою налагодити стосунки зі всіма членами сім'ї.




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Теги: свято, прикмети, заборони
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