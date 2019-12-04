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На Львівщині стався землетрус

На Львівщині стався землетрус
У Львівській області стався землетрус.

Про це інформує Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА у фейсбуці.

За інформацією від чергового сейсмостанції "Львів", підземні поштовхи були зафіксовані 10 січня о 13:13 у Самбірському районі (селище Рудки, поблизу села Луки).

Магнітуда підземних поштовхів досягла 1,9 бала за шкалою Ріхтера.

За даними обробки мережі сейсмічних станцій відділу сейсмічності Карпатського регіону ІГФ НАН України, координати епіцентру: широта 49,57 гр., довгота 23.56 гр.
Час в епіцентрі: 0=11 13 36.4 c. (за Гринвічем) або 13 год. 13 хв 36.4 c (за Києвом).
Магнітуда за довжиною запису: МD=1.9, клас К=7.3
Глибина гіпоцентру: 0.0 +-2.0 km.

З населених пунктів інформація не надходила.

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Теги: землетрус, Львівщина
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