У місті на Волині обікрали пивний магазин





Йдеться про торговий заклад «Пивний магнат», що розташований на вулиці Ковельській, пише



Станом на 10 годину ранку 11 січня на місці події працювала поліція.



Деталі - згодом.

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