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У місті на Волині обікрали пивний магазин

У місті на Волині обікрали пивний магазин
У Володимирі-Волинському 11-го січня обікрали пивний магазин.

Йдеться про торговий заклад «Пивний магнат», що розташований на вулиці Ковельській, пише БУГ.

Станом на 10 годину ранку 11 січня на місці події працювала поліція.

Деталі - згодом.

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Теги: «Пивний магнат», крадіжка, Володимир-Волинський
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