У місті на Волині обікрали пивний магазин
Сьогодні, 10:24
У Володимирі-Волинському 11-го січня обікрали пивний магазин.
Йдеться про торговий заклад «Пивний магнат», що розташований на вулиці Ковельській, пише БУГ.
Станом на 10 годину ранку 11 січня на місці події працювала поліція.
Деталі - згодом.
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Йдеться про торговий заклад «Пивний магнат», що розташований на вулиці Ковельській, пише БУГ.
Станом на 10 годину ранку 11 січня на місці події працювала поліція.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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