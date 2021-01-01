Одна смерть і 103 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу

За останню добу на Волині зареєстрували 103 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.Зі 103 випадків у містах та районах області виявили таку кількість:м. Луцьк – 46,м. Нововолинськ – 5,Володимир-Волинський район – 6,Горохівський район – 4,Іваничівський район – 1,Камінь-Каширський район – 3,Ківерцівський район – 16,Ковельський район – 2,Луцький район – 10,Маневицький район – 2,Турійський район — 8.Одужало за останню добу – 138 осіб.Летальні випадки – 1 (в Ківерцівському районі).За весь час пандемії в області зареєстрували 34 293 випадки COVID-19, що підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 1625 у дітей та 2474 у медичних працівників. Одужало 30 804 особи, з них 1513 дітей та 2334 медичних працівники. 537 випадків хвороби завершилося летально (в тому числі померло 18 медиків).Загалом за весь час коронавірусна хвороба виявлена:м. Луцьк – 10896 (в т. ч. 151 летальний)м. Нововолинськ – 2148 (в т. ч. 45 летальних)Володимир-Волинський район – 3192 (в т. ч. 48 летальних)Горохівський район – 1248 (в т. ч. 30 летальних)Іваничівський район – 654 (в т. ч. 17 летальних)Камінь-Каширський район – 956 (в т. ч. 13 летальних)Ківерцівський район – 2541 (в т. ч. 32 летальний)Ковельський район – 2656 (в т. ч. 57 летальних)Локачинський район – 529 (в т. ч. 5 летальних)Любомльський район – 723 (в т. ч. 9 летальних)Любешівський район – 986 (в т. ч. 14 летальних)Луцький район – 3535 (в т. ч. 33 летальних)Маневицький район – 1279 (в т. ч. 21 летальний)Ратнівський район – 929 (в т.ч. 18 летальних)Рожищенський район – 696 (в т. ч. 22 летальних)Старовижівський район – 331 (в т.ч. 8 летальних)Турійський район – 714 ( в т. ч. 8 летальних)Шацький район – 280 (в т. ч. 5 летальних)юВсього з початку року зареєстрували 36 214 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 110 повідомлень про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 134 033 особи. За минулу добу — 124 особи, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 55, приватними лабораторіями – 52.Методом ІФА на COVID-19 провели 116 014 обстежень. За останню добу – 25, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 17, приватними лабораторіями – 8.