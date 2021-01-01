Одна смерть і 103 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:30
За останню добу на Волині зареєстрували 103 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Зі 103 випадків у містах та районах області виявили таку кількість:
м. Луцьк – 46,
м. Нововолинськ – 5,
Володимир-Волинський район – 6,
Горохівський район – 4,
Іваничівський район – 1,
Камінь-Каширський район – 3,
Ківерцівський район – 16,
Ковельський район – 2,
Луцький район – 10,
Маневицький район – 2,
Турійський район — 8.
Одужало за останню добу – 138 осіб.
Летальні випадки – 1 (в Ківерцівському районі).
За весь час пандемії в області зареєстрували 34 293 випадки COVID-19, що підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 1625 у дітей та 2474 у медичних працівників. Одужало 30 804 особи, з них 1513 дітей та 2334 медичних працівники. 537 випадків хвороби завершилося летально (в тому числі померло 18 медиків).
Загалом за весь час коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 10896 (в т. ч. 151 летальний)
м. Нововолинськ – 2148 (в т. ч. 45 летальних)
Володимир-Волинський район – 3192 (в т. ч. 48 летальних)
Горохівський район – 1248 (в т. ч. 30 летальних)
Іваничівський район – 654 (в т. ч. 17 летальних)
Камінь-Каширський район – 956 (в т. ч. 13 летальних)
Ківерцівський район – 2541 (в т. ч. 32 летальний)
Ковельський район – 2656 (в т. ч. 57 летальних)
Локачинський район – 529 (в т. ч. 5 летальних)
Любомльський район – 723 (в т. ч. 9 летальних)
Любешівський район – 986 (в т. ч. 14 летальних)
Луцький район – 3535 (в т. ч. 33 летальних)
Маневицький район – 1279 (в т. ч. 21 летальний)
Ратнівський район – 929 (в т.ч. 18 летальних)
Рожищенський район – 696 (в т. ч. 22 летальних)
Старовижівський район – 331 (в т.ч. 8 летальних)
Турійський район – 714 ( в т. ч. 8 летальних)
Шацький район – 280 (в т. ч. 5 летальних)ю
Всього з початку року зареєстрували 36 214 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 110 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 134 033 особи. За минулу добу — 124 особи, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 55, приватними лабораторіями – 52.
Методом ІФА на COVID-19 провели 116 014 обстежень. За останню добу – 25, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 17, приватними лабораторіями – 8.
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Зі 103 випадків у містах та районах області виявили таку кількість:
м. Луцьк – 46,
м. Нововолинськ – 5,
Володимир-Волинський район – 6,
Горохівський район – 4,
Іваничівський район – 1,
Камінь-Каширський район – 3,
Ківерцівський район – 16,
Ковельський район – 2,
Луцький район – 10,
Маневицький район – 2,
Турійський район — 8.
Одужало за останню добу – 138 осіб.
Летальні випадки – 1 (в Ківерцівському районі).
За весь час пандемії в області зареєстрували 34 293 випадки COVID-19, що підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 1625 у дітей та 2474 у медичних працівників. Одужало 30 804 особи, з них 1513 дітей та 2334 медичних працівники. 537 випадків хвороби завершилося летально (в тому числі померло 18 медиків).
Загалом за весь час коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 10896 (в т. ч. 151 летальний)
м. Нововолинськ – 2148 (в т. ч. 45 летальних)
Володимир-Волинський район – 3192 (в т. ч. 48 летальних)
Горохівський район – 1248 (в т. ч. 30 летальних)
Іваничівський район – 654 (в т. ч. 17 летальних)
Камінь-Каширський район – 956 (в т. ч. 13 летальних)
Ківерцівський район – 2541 (в т. ч. 32 летальний)
Ковельський район – 2656 (в т. ч. 57 летальних)
Локачинський район – 529 (в т. ч. 5 летальних)
Любомльський район – 723 (в т. ч. 9 летальних)
Любешівський район – 986 (в т. ч. 14 летальних)
Луцький район – 3535 (в т. ч. 33 летальних)
Маневицький район – 1279 (в т. ч. 21 летальний)
Ратнівський район – 929 (в т.ч. 18 летальних)
Рожищенський район – 696 (в т. ч. 22 летальних)
Старовижівський район – 331 (в т.ч. 8 летальних)
Турійський район – 714 ( в т. ч. 8 летальних)
Шацький район – 280 (в т. ч. 5 летальних)ю
Всього з початку року зареєстрували 36 214 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 110 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 134 033 особи. За минулу добу — 124 особи, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 55, приватними лабораторіями – 52.
Методом ІФА на COVID-19 провели 116 014 обстежень. За останню добу – 25, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 17, приватними лабораторіями – 8.
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