У Волиньраді розглянуть петицію щодо жахливого стану дороги, де відмовляються курсувати маршрутки





Про це йдеться на сайті ради.



Від сьогодні розпочали процедуру розгляду цієї петиції, яку розглянуть на засіданні постійної комісії обласної ради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби із злочинністю та корупцією упродовж 7 днів.



Нагадаємо, ділянка дороги між селами Широке та Бужани, що в Горохівському районі,



У тексті петиції йдеться: "Жителі сіл Бужани, Ржищів, Скригове та Пілгани, а це більше 2000 людей не мають стабільного транспортного сполучення з смт. Мар'янівка, що є адміністративним центром територіальної громади та містом Горохів, де значна частина людей працює та реалізовує на місцевому ринку власну продукцію.



Молодь масово виїжджає. Пенсіонери, які є найбільш соціально незахищеною верствою населення часто не мають можливості поїхати в місто за медикаментами, оскільки не в кожного є власний транспорт.

Аварійний стан дороги ставить під загрозу впровадження будь яких реформ (медична, освітня та інші) і стримує підприємницький потенціал регіону (люди просто не можуть вивезти свій товар на ринок для реалізації, а заготівельники часто відмовляються їхати)

Єдиний вихід із ситуації яка склалась бачу у капітальному ремонті даної ділянки дороги, оскільки ямковий ремонт є в даному випадку неефективним та економічно недоцільним.



Для цього прошу виділити кошти для реконструкції даної дороги вже в наступному 2021 році".



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