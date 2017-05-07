Внаслідок аварії на Рівненщині загинули двоє жінок

Внаслідок ДТП на автодорозі «Київ-Чоп» загинули двоє пішоходів.Смертельна автопригода сталася учора, 10 січня, біля 21 години поблизу міста Корець Рівненського району, інформує ГУНП в Рівненській області.Слідчо-оперативна група встановила, що водій автомобіля «Volkswagen Touareg», 19-річний житель Києва, допустив наїзд на двох пішоходів, які перетинали проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу.Від отриманих травм 38-ми та 44-річна жительки села Богданівка загинули на місці події.У рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей, за частиною 3 статті 286 КК України слідчі слідчого управління транспортний засіб вилучили. Водій за зовнішніми ознаками був тверезий, у нього також відібрали біологічні зразки на стан сп’яніння.