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Внаслідок аварії на Рівненщині загинули двоє жінок

Внаслідок аварії на Рівненщині загинули двоє жінок
Внаслідок ДТП на автодорозі «Київ-Чоп» загинули двоє пішоходів.

Смертельна автопригода сталася учора, 10 січня, біля 21 години поблизу міста Корець Рівненського району, інформує ГУНП в Рівненській області.

Слідчо-оперативна група встановила, що водій автомобіля «Volkswagen Touareg», 19-річний житель Києва, допустив наїзд на двох пішоходів, які перетинали проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу.

Від отриманих травм 38-ми та 44-річна жительки села Богданівка загинули на місці події.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей, за частиною 3 статті 286 КК України слідчі слідчого управління транспортний засіб вилучили. Водій за зовнішніми ознаками був тверезий, у нього також відібрали біологічні зразки на стан сп’яніння.
Внаслідок аварії на Рівненщині загинули двоє жінок
Внаслідок аварії на Рівненщині загинули двоє жінок




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Теги: аварія, ДТП, Київ-Чоп
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