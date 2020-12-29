Завершили психіатричну експертизу луцького терориста

Максима Кривоша психіатрична експертиза визнала осудним.



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Як відомо, у листопаді суд розглянув клопотання СБУ та прокуратури про проведення стаціонарної комплексної психолого-психіатричної експертизи підозрюваного. Попередня амбулаторна експертиза виявила певні розлади психіки у Кривоша. 23 листопада Луцький міськрайонний суд вирішив помістити «терориста» у Львівську обласну психіатричну лікарню в умови, які виключать його небезпеку для оточуючих.



На разі експертизу завершили. Максима Кривоша визнали осудним. За неофіційною інформацією, він перебуває в Луцькому СІЗО.



Нагадаємо, 29 грудня суд продовжив йомузапобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 02 лютого 2021 року.



Досудовим розслідуванням справи луцького терориста займаються слідчі органи управління СБУ у Волинській області. Наразі захисником Кривоша є луцька адвокатка Євгенія Коваленко.



Крім того, нещодавно, як повідомив в інтерв’ю «Першому» начальник головного управління Нацполіції Волині Юрій Крошко, поліція затримала члена колишньої банди Максима Кривоша, який ще з початку 2000-х був у розшуку. Йдеться про лучанина Богдана Іванюка, знайшли його у Кривому Розі, де він переховувався, будучи священником.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцького терористапсихіатрична експертиза визнала осудним.Про це "Першому" стало відомо з власних джерел.Як відомо, у листопаді суд розглянув клопотання СБУ та прокуратури про проведення стаціонарної комплексної психолого-психіатричної експертизи підозрюваного. Попередня амбулаторна експертиза виявила певні розлади психіки у Кривоша. 23 листопада Луцький міськрайонний суд вирішив помістити «терориста» у Львівську обласну психіатричну лікарню в умови, які виключать його небезпеку для оточуючих.На разі експертизу завершили. Максима Кривоша визнали осудним. За неофіційною інформацією, він перебуває в Луцькому СІЗО.Нагадаємо, 29 грудня суд продовжив йомузапобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 02 лютого 2021 року.Досудовим розслідуванням справи луцького терориста займаються слідчі органи управління СБУ у Волинській області. Наразі захисником Кривоша є луцька адвокатка Євгенія Коваленко.Крім того, нещодавно, як повідомив в інтерв’ю «Першому» начальник головного управління Нацполіції Волині Юрій Крошко, поліція затримала члена колишньої банди Максима Кривоша, який ще з початку 2000-х був у розшуку. Йдеться про лучанина, знайшли його у Кривому Розі, де він переховувався, будучи священником.

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