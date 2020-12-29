Завершили психіатричну експертизу луцького терориста
Сьогодні, 11:17
Луцького терориста Максима Кривоша психіатрична експертиза визнала осудним.
Про це "Першому" стало відомо з власних джерел.
Як відомо, у листопаді суд розглянув клопотання СБУ та прокуратури про проведення стаціонарної комплексної психолого-психіатричної експертизи підозрюваного. Попередня амбулаторна експертиза виявила певні розлади психіки у Кривоша. 23 листопада Луцький міськрайонний суд вирішив помістити «терориста» у Львівську обласну психіатричну лікарню в умови, які виключать його небезпеку для оточуючих.
На разі експертизу завершили. Максима Кривоша визнали осудним. За неофіційною інформацією, він перебуває в Луцькому СІЗО.
Нагадаємо, 29 грудня суд продовжив йомузапобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 02 лютого 2021 року.
Досудовим розслідуванням справи луцького терориста займаються слідчі органи управління СБУ у Волинській області. Наразі захисником Кривоша є луцька адвокатка Євгенія Коваленко.
Крім того, нещодавно, як повідомив в інтерв’ю «Першому» начальник головного управління Нацполіції Волині Юрій Крошко, поліція затримала члена колишньої банди Максима Кривоша, який ще з початку 2000-х був у розшуку. Йдеться про лучанина Богдана Іванюка, знайшли його у Кривому Розі, де він переховувався, будучи священником.
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Про це "Першому" стало відомо з власних джерел.
Як відомо, у листопаді суд розглянув клопотання СБУ та прокуратури про проведення стаціонарної комплексної психолого-психіатричної експертизи підозрюваного. Попередня амбулаторна експертиза виявила певні розлади психіки у Кривоша. 23 листопада Луцький міськрайонний суд вирішив помістити «терориста» у Львівську обласну психіатричну лікарню в умови, які виключать його небезпеку для оточуючих.
На разі експертизу завершили. Максима Кривоша визнали осудним. За неофіційною інформацією, він перебуває в Луцькому СІЗО.
Нагадаємо, 29 грудня суд продовжив йомузапобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 02 лютого 2021 року.
Досудовим розслідуванням справи луцького терориста займаються слідчі органи управління СБУ у Волинській області. Наразі захисником Кривоша є луцька адвокатка Євгенія Коваленко.
Крім того, нещодавно, як повідомив в інтерв’ю «Першому» начальник головного управління Нацполіції Волині Юрій Крошко, поліція затримала члена колишньої банди Максима Кривоша, який ще з початку 2000-х був у розшуку. Йдеться про лучанина Богдана Іванюка, знайшли його у Кривому Розі, де він переховувався, будучи священником.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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