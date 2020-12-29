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Завершили психіатричну експертизу луцького терориста

Завершили психіатричну експертизу луцького терориста
Луцького терориста Максима Кривоша психіатрична експертиза визнала осудним.

Про це "Першому" стало відомо з власних джерел.

Як відомо, у листопаді суд розглянув клопотання СБУ та прокуратури про проведення стаціонарної комплексної психолого-психіатричної експертизи підозрюваного. Попередня амбулаторна експертиза виявила певні розлади психіки у Кривоша. 23 листопада Луцький міськрайонний суд вирішив помістити «терориста» у Львівську обласну психіатричну лікарню в умови, які виключать його небезпеку для оточуючих.

На разі експертизу завершили. Максима Кривоша визнали осудним. За неофіційною інформацією, він перебуває в Луцькому СІЗО.

Нагадаємо, 29 грудня суд продовжив йомузапобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 02 лютого 2021 року.

Досудовим розслідуванням справи луцького терориста займаються слідчі органи управління СБУ у Волинській області. Наразі захисником Кривоша є луцька адвокатка Євгенія Коваленко.

Крім того, нещодавно, як повідомив в інтерв’ю «Першому» начальник головного управління Нацполіції Волині Юрій Крошко, поліція затримала члена колишньої банди Максима Кривоша, який ще з початку 2000-х був у розшуку. Йдеться про лучанина Богдана Іванюка, знайшли його у Кривому Розі, де він переховувався, будучи священником.

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Теги: Кривош, захоплення, луцький террист, психіатричн експертиза
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