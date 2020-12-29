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Обшуки у фігуранта «криміналу» на Волині: поліція знайшла наркотики

Обшуки у фігуранта «криміналу» на Волині: поліція знайшла наркотики
У мешканця Любомля виявили наркотики. Їх вилучили. Якщо вину зловмисника доведуть, йому загрожує до п’яти років обмеженням волі.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Під час розслідування кримінального провадження за фактом крадіжки поліцейські Любомльського відділу поліції у середу, 6 січня, провели санкціоновані обшуки за місцем проживання фігуранта справи 29-річного любомльчанина.

У господарському приміщенні правоохоронці виявили пластикові шприци із залишками світло-жовтої рідини, полімерний флакон з таблетками, чотири скляні колби з порошкоподібною речовиною та три поліетиленові пакети з порошком невідомого походження, паперовий згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору, схожою на канабіс.

Все це вилучили та направили на експертизи до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичний центру МВС України.

За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Обшуки у фігуранта «криміналу» на Волині: поліція знайшла наркотики




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Теги: Любомль, наркотики, обшуки
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